NS zprostil obžaloby řidičku, která se srazila s rychle jedoucím motorkářem

Brno - Nejvyšší soud (NS) zprostil obžaloby řidičku osobního auta, která se při odbočování srazila s motocyklistou překračujícím povolenou rychlost. Kdyby rychlostní limit dodržel, řidička by jej neomezila ani neohrozila, uvedl NS. Zároveň tak ukončil "justiční ping-pong" spočívající ve střídání zprošťujících a odsuzujících rozsudků. Na rozhodnutí, které je dostupné v internetové databázi, dnes upozornila mluvčí soudu Gabriela Tomíčková.

Nehoda se stala v květnu 2019 v Praze. Řidička v mazdě odbočovala a přehlédla protijedoucí motocykl značky BMW, který se pohyboval rychlostí v rozmezí 90 až 100 kilometrů v hodině. Při srážce utrpěl motorkář zlomeniny a další zranění s léčbou delší než šest týdnů.

Soudy se případem zabývaly opakovaně. Odsuzující rozhodnutí nad řidičkou vydal Obvodní soud pro Prahu 9 až napotřetí, předchozí dva zprošťující verdikty zrušil odvolací Městský soud v Praze. NS pak v dubnu 2022 případ vrátil odvolacímu soudu, ten však i přes závazný právní názor nejvyšší instance znovu ženu potrestal za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Uložil jí peněžitý trest 45.000 korun.

NS se tak případem zabýval podruhé a ženu sám zprostil, aby "ping-pong" nepokračoval. Poukázal na takzvaný princip omezené důvěry v dopravě: řidič se na silnicích může spoléhat na to, že ostatní účastníci dodržují pravidla provozu, pokud z konkrétních okolností nevyplývá opak. Po účastníkovi silničního provozu tak nelze spravedlivě požadovat, aby neustále předpokládal možné porušení pravidel provozu jinými řidiči a přizpůsoboval tomu své počínání.

NS uzavřel, že pokud by se motorkář pohyboval předpokládanou a očekávatelnou rychlostí, řidička by dokončila odbočovací manévr předtím, než motocykl dojel na křižovatku. Nijak by jej neohrozila ani neomezila, a dodržela by tak svou povinnost dát mu přednost v jízdě. Obviněná nemohla podle NS rozumně očekávat jízdu motorkáře téměř dvojnásobnou rychlostí oproti limitu v místě nehody.

"Za daných okolností tedy vše nasvědčuje tomu, že to byl výlučně způsob jízdy poškozeného (jím překročená rychlost o více než 97 procent), který znemožnil obviněné dát poškozenému přednost v jízdě," uvedla Tomíčková v tiskové zprávě.