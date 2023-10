NS potvrdil jeden z rozsudků nad Tušlem, dopustil se vydírání a vyhrožování

Brno - Nejvyšší soud (NS) potvrdil jeden z rozsudků nad Patrikem Tušlem, který mu vynesl patnáctiměsíční trest vězení. Tušl telefonicky vydíral ženu, která spravovala facebookovou skupinu namířenou proti dezinformátorům, a vyhrožoval strážníkovi, jenž po něm v autobuse vyžadoval nošení respirátoru. NS dovolání odmítl, uvedla na dotaz ČTK Kateřina Kaspar Studecká, mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 5, který se případem zabýval jako první instance. Plné odůvodnění NS zatím není dostupné.

V patnáctiměsíčním trestu je zahrnuté i mužovo předchozí odsouzení za nenávistné výroky o Ukrajincích, jímž se NS zabýval už dříve a verdikt potvrdil. Tušl ale figuruje i v dalších kauzách, v červenci mu soud nepravomocně trest prodloužil na 19 měsíců vězení za nebezpečné pronásledování šéfa České lékařské komory (ČLK) Milana Kubka a výtržnictví před domem evolučního biologa Jaroslava Flegra v době koronavirové epidemie.

V nyní skončeném řízení se NS zabýval jen případem vydírání a vyhrožování. Tušl podle pravomocného rozsudku vydíral svou názorovou odpůrkyni z facebooku na sklonku roku 2021. Snažil se tak ukončit aktivitu její facebookové skupiny, která archivovala a rozkrývala videa dezinformátorů a odpůrců očkování. Ženě sprostě nadával, hrozil jí rozšlapáním hlavy a zmiňoval její děti, o nichž mluvil jako o „parchantech“.

O dva týdny později se pak dostal do konfliktu v pražských Vysočanech v autobuse, kterým cestoval s družkou a jejich malým dítětem. Řidička na místo přivolala strážníky, protože Tušl i žena si v době pandemie odmítli nasadit respirátory. Další den Tušl přišel incident řešit do budovy městské policie a strážníkovi vzkázal, že ho rozseká a rozšlape mu hlavu.

"To, co je mi kladeno za vinu, je zkreslené, účelové a opět je to na něčí politickou zakázku," uvedl Tušl v březnu u odvolacího soudu.

Tušl má v rejstříku trestů i další záznamy, mimo jiné za útok na bývalou partnerku a za neplacení alimentů. Opakovaně také dostal pokuty za přestupky proti veřejnému pořádku a kvůli neuposlechnutí policejních výzev. Momentálně je Tušl ve výkonu trestu. V některých kauzách figuroval s Tomášem Čermákem, jenž je momentálně mezinárodně hledaný.