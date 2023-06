NS odložil družstvu Svatopluk platbu 18,2 mil.

Ilustrační foto - Lidé z bytového družstva Svatopluk, kteří se mají podle rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS) do měsíce vystěhovat z domů v Horoměřicích u Prahy, nainstalovali 29. července 2018 na příjezdové cestě závoru. Chtějí upozornit na to, že přístupová komunikace do lokality nepatří správci konkurzní podstaty, ale družstvu Svatopluk. Podle zástupce družstva závora nebude uzavřená, má mít spíš symbolický význam. ČTK/Krumphanzl Michal