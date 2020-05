NPÚ odhaduje ztrátu kvůli koronaviru na 130 milionů Kč

Praha - Národní památkový ústav (NPÚ) odhaduje, že do konce května ztráta způsobená uzavřením památek dosáhne 125 až 130 milionů korun. Na tiskové konferenci to řekla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková. Rok přitom podle ní začal z ekonomického hlediska dobře, za první dva měsíce z pětiny památek, které jsou otevřené celoročně, byly výnosy meziročně o 1,5 milionu korun vyšší. Od 10. března ale byla stovka státních památek uzavřená. V pondělí 25. května se otevírají interiéry památek, NPÚ uvažuje o tom, že hlavní návštěvnickou sezonu prodlouží.

Původně měla začít 1. dubna, vládní opatření proti šíření koronaviru ji však odsunula. Od 11. května jsou otevřenx parky, zahrady a venkovní areály stovky státních hradů a zámků.

Propad ve výnosech je podle ředitelky NPÚ zásadní problém, ústav má rozpočet téměř z poloviny krytý výnosy a vydělat si musí skoro 600 milionů korun ročně. Již za březen, kdy byly památky zavřené tři neděle, byla podle ní ztráta 14 milionů korun. "Za duben je kumulovaná ztráta 60 milionů korun a do konce května predikujeme propad 125 až 130 milionů korun," uvedla Goryczková.

Návštěvnost do poloviny května loni činila 1,1 milionu návštěvníků, celkem loni památky ve správě státu navštívilo 5,273 milionu lidí. Do poloviny letošního května podle ředitelky činil rozdíl v počtu návštěvníků asi milion lidí. Ústav se snaží šetřit na službách a materiálech, mnoho věcí během krize dělá svépomocí a ministerstvo kultury přislíbilo pokrýt významnou část ztrát ve výnosech, uvedla. V první fázi by mělo jít o pokrytí ztráty za první čtvrtletí, což je 14 milionů korun.

Lidé budou moci památky od 25. května navštěvovat za přísných hygienických podmínek, budou muset mít roušky, dezinfikovat si ruce a počet návštěvníků ve skupině se bude odvíjet od podoby a velikosti památky. "Někde to bude pět lidí, někde využijeme maxima 20 návštěvníků. Bude to mít také dopad na výnosy, absorpčnost objektů tak bude mnohem menší," uvedla ředitelka. Na památkách se nebudou půjčovat audioprůvodce a nebudou k dispozici dotykové obrazovky. Velmi omezený bude podle ředitelky doprovodný společenský a kulturní program, který se na památkách koná, počítá se ale s tradiční Hradozámeckou nocí, která by se měla uskutečnit 29. srpna. NPÚ počítá i s adventním programem.