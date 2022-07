NP Šumava zavřel kvůli nebezpečným souším část trasy k Předním Paštím

Rejštejn (Klatovsko ) - Kvůli stovkám smrků, které odumřely po napadení kůrovcem a v příštích letech hrozí pádem, uzavřel Národní park (NP) Šumava část zelené turistické trasy od Paštěckého mostu u Rejštejna k zaniklé osadě Přední Paště. Asi 1,5 kilometru dlouhý úsek míří do strmého kopce nad Otavou se stometrovým převýšením. Cesta se v několika zatáčkách klikatí a podél ní je na 700 souší. Pokud by je park odstranil, aby nebyly pro turisty nebezpečné, vznikla by rozsáhlá holina na ploše tří až pěti hektarů, řekl dnes ČTK náměstek ředitele správy parku Jan Kozel. Trasa bude uzavřena několik let.

Cesta vede přírodní zónou parku, ve které se nezasahuje. Správci parku přesto i v takových územích nebezpečné odumřelé stromy u turistických cest obvykle odstraňují. "Od roku 2005, kdy se v parku začala objevovat ve větší míře bezzásahová území a také souše, jsme odstranili z okolí turistických tras už 36.000 odumřelých stromů. Průměrně je to okolo 3000 ročně. V letošním roce předpokládáme, že jich odstraníme asi 4500," řekl Kozel.

Uzavření trasy od Paštěckého mostu k Předním Paštím je podle něj tedy výjimečné. Stromy podél trasy jsou ale ve svahu až 40 metrů vysoké a vzhledem ke zatáčkám cesty by jejich pokácením vzniklo obrovské nezalesněné území a velký zásah do přirozeného ekosystému. Pod stromy, které odumřely asi před dvěma lety, navíc hojně podrůstá velké množství buků, jedlí, javorů, lísek i smrků. Pokácením souší by se změnilo mikroklima a mladé stromy by mohly odumírat. Nový podrost by poškodilo i případné kácení souší. Odumřelé smrky se podle Kozla začínají lámat v třetím až čtvrtém roce po napadení kůrovcem a odumření, letos tak vzrostlo riziko jejich pádu, proto park musel rozhodnout buď trasu uzavřít, nebo souše pokácet.

Nebezpečí v lesích v národním parku je vyšší než v běžných hospodářských lesích, upozornil ředitel parku Pavel Hubený. I na ostatních trasách v parku vstupují turisté do lesních úseků na vlastní nebezpečí. Trasu od mostu přes Otavu k Předním Paštím ale správci parku vyhodnotili jako vysoce rizikovou, řekl ředitel. Až pomine riziko, park cestu padlými stromy prořeže a otevře. Zatím není jasné, kdy to bude.

Uzavřená část trasy není extrémně frekventovaná, chodí po ní desítky, v létě stovky lidí denně, řekl Jan Chudý ze strážní služby parku. Na zákaz vstupu upozorňují tabulky ze směru od Otavy i od Paští. Zároveň zde budou umístěny informace o náhradní trase, kterou označil Klub českých turistů. Nově je možné k Paštím dojít z Rejštejna po modré turistické značce kolem Klášterského mlýna na Malý Radkov. Odtud pak dále po zelené turistické trase na Velký Babylon, kde navazuje nově označená žlutá trasa až na Prostřední Paště a dále na Přední nebo Zadní Paště. Tyto lokality jsou přístupné i z Dobré Vody přes Malý Babylon a Stodůlky, uvedl Milan Šimon ze značkařského obvodu KČT Sušice.