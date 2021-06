Novým výkonným ředitelem Liberty Ostrava byl jmenován Aleksandr Ivanov

Novým výkonným ředitelem společnosti Liberty Ostrava byl jmenován Aleksandr Ivanov (na snímku z 21. června 2021). Pracoval 20 let ve vedení různých firem, naposledy v ukrajinské huti Krivoj Rog.

Ostrava - Novým výkonným ředitelem hutního podniku Liberty Ostrava (LO) byl jmenován Aleksandr Ivanov. Pracoval 20 let ve vedení různých podniků, naposledy jako ředitel pro výrobu v ukrajinské integrované huti Krivoj Rog. ČTK to dnes oznámila mluvčí LO Barbora Černá Dvořáková.

Huť vedl do konce loňského roku generální ředitel Pascal Genest. Poté co z osobních důvodů odešel, převzal jeho funkci dočasně Paramjit Kahlon, který je generálním ředitelem hutí a těžebních podniků skupiny Liberty Steel Group, do níž ostravská huť patří. Nyní přebírá vedení LO Ivanov, ve své funkci bude podřízen představenstvu firmy.

"Budu pracovat společně se zaměstnanci, vedením a našimi partnery na tom, abychom huti zajistili budoucnost, která spočívá ve výrobě zelené oceli a uhlíkové neutralitě. Budeme usilovat o to, abychom co nejdříve postavili nové hybridní pece a zajistili připojení k síti velmi vysokého napětí, což je jádrem transformace Liberty Ostrava," uvedl Ivanov.

Kahlon uvedl, že ví, že je Ivanov schopen efektivně vést LO k dalšímu rozvoji. "Věřím, že povede ostravský tým směrem k optimalizaci výroby a naplnění vize podniku dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality," uvedl Kahlon.

LO vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Její roční kapacita výroby je 3,6 milionu tun oceli. I s dceřinými společnostmi má firma 6000 zaměstnanců. Od roku 2019 patří do Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty.