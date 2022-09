Novým velvyslancem na Slovensku bude Jindrák, má souhlas Slovenska

Praha - Novým českým velvyslancem na Slovensku se stane dosavadní ředitel hradní diplomacie Rudolf Jindrák. Slovenská strana již s jeho působením souhlasila a udělila mu tzv. agrément. Informaci ČTK potvrdil Jindrák. Postu by se měl pravděpodobně ujmout na počátku příští roku. Ve funkci vystřídá Tomáše Tuhého.

O vyslání Jindráka jako diplomatického zástupce k východnímu sousedu rozhodla ještě předchozí vláda Andreje Babiše (ANO), podle médií po dohodě s tehdy nastupujícím kabinetem Petra Fialy (ODS).

Kariérní diplomat Jindrák se dlouhodobě zabývá vztahy se zeměmi ze středoevropského prostoru. V minulosti působil jako český velvyslanec v Maďarsku, Rakousku a především v Německu, kde vedl českou ambasádu téměř osm let. Podílel se například na přípravě česko-německé deklarace. Pracoval také jako náměstek ministra zahraničí. Ke jmenování velvyslancem na Slovensku měl blízko již za vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD). V roce 2017 nahradil na postu ředitele zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Hynka Kmoníčka, který se stal českým velvyslancem v USA.

Jindrák ČTK řekl, že se vztahy se Slovenskem fakticky zabývá více než 30 let, protože slovenská agenda zasahovala do všech jeho předchozích diplomatických funkcí. Poznamenal, že českého velvyslance v Bratislavě nikdy nepovažoval za čistě diplomatický post, protože česko-slovenské vztahy jako takové jsou mimořádné a mají nadstandardní přesah do domácí politiky obou zemí.

V čele ambasády se chce soustředit především na udržení nadstandardních vztahů mezi Českem a Slovenskem. "Chci, abychom na vztahy se Slovenskem vždy pohlíželi jinak než na vztahy s jinými zeměmi. A chci pro to vytvořit podmínky," řekl. Dodal, že se Slovenskem ho pojí i rodinná historie, kdy předci jeho matky dlouhodobě na Slovensku žili.

Funkce se Jindrák zřejmě ujme od ledna. Současný velvyslanec Tuhý tak ambasádu povede do konce českého předsednictví Evropské unii. Jindrák poznamenal, že díky lednovému nástupu bude mít možnost být od počátku u vzpomínkových akcí, které budou připomínat 30 let od rozdělení Československa.

Prezident Zeman se v říjnu zúčastní summitu V4 v Bratislavě

Prezident Miloš Zeman se v říjnu osobně zúčastní prezidentského summitu zemí visegrádské čtyřky (V4). Konat se bude 11. října v Bratislavě. Prezidenti a prezidentky Česka, Slovenska, Polska a Maďarska budou jednat o válce na Ukrajině nebo energetické krizi. ČTK to řekl ředitel hradní diplomacie Rudolf Jindrák.

Schůzku hlav států pořádá Slovensko v rámci svého předsednictví zemím Visegrádu. Jejich setkání se koná jednou ročně vždy na podzim. Příští rok se uskuteční v České republice, která od Slovenska převezme předsednictví V4.

Nadcházející jednání bude rozděleno do dvou bloků, které oddělí pracovní oběd. Podle Jindráka prezidenti proberou dvě hlavní témata, a to současnou bezpečnostní situaci v souvislosti s válkou na Ukrajině a otázky spojené s energetikou. Jindrák poznamenal, že vybraná agenda odpovídá důležitosti a pozornosti, kterou všechny členské země daným tématům věnují.

Jednání hlav států V4 je prvním takto vysokým setkáním představitelů Visegrádu od začátku ruské agrese na Ukrajině. "Je to dobrá příležitost vyměnit si názory na dění na Ukrajině. A bude určitě zajímavá diskuse s maďarskou prezidentkou (Katalin) Novákovou," dodal Jindrák s odkazem na v některých aspektech odlišný pohled Maďarska na ukrajinskou krizi. Zatímco Česko, Polsko a Slovensko patří k hlavním zemím podporujícím Ukrajinu, Maďarsko je například v protiruských sankcích zdrženlivé.

Podle Jindráka je možné, že politici na schůzce otevřou i další aktuální témata a věnovat se budou i vnitropolitické situaci v jednotlivých zemích. Zdůraznil i symbolickou rovinu schůzky, kdy hlavy států dávají občanům setkáním najevo, že mají o visegrádský formát spolupráce zájem.

Zatímco pro Novákovou bude říjnový bratislavský summit V4 po květnovém nástupu do funkce premiérou, pro Zemana bude naopak znamenat derniéru. Podle Jindráka proto bude příležitostí k rozloučení se s prezidentskými kolegy, protože do Polska nebo do Maďarska již do konce svého volebního období neplánuje jet.

Zeman musel své zahraniční cesty omezit kvůli zdravotnímu stavu. Po loňském pobytu v nemocnici řekl, že mu lékaři zakázali dlouhé lety. Zda do Bratislavy poletí nebo pojede autem, nebylo ještě podle Jindráka rozhodnuto. Záležet bude na vyjádření lékařů.