Novým trenérem Litvínova se stal Slovák Országh

Litvínov - Novým trenérem hokejistů extraligového Litvínova se stal Slovák Vladimír Országh. Dvaačtyřicetiletý bývalý útočník New York Islanders, Nashvillu či St. Louis a mistr světa z roku 2002 nahradí Vladimíra Kýhose, který dovedl Vervu v uplynulé sezoně k záchraně v extralize. Országh podepsal na severu Čech dvouletou smlouvu.

"Jsem rád, že se nám Vlada podařilo přivést do Litvínova. Jeho trenérský vývoj sleduji dlouho a Vlado dokázal hodně slovenských a zahraničních hráčů posunout na vyšší úroveň," uvedl v tiskové zprávě nový sportovní ředitel Litvínova Pavel Hynek.

Országh vedl na klubové úrovni jako hlavní trenér Banskou Bystricu, s kterou získal v letech 2017 a 2018 titul ve slovenské lize. V ročníku 2018/19 vedl v KHL Slovan Bratislava. Působil také jako asistent trenéra u slovenské reprezentace.

"I přes svůj mladý věk je dnes velice zkušeným trenérem, který má zkušenosti i s mezinárodním hokejem z KHL i reprezentace, a věřím, že posune hokej v Litvínově výše," doplnil Hynek.

Poté, co Litvínov vybojoval v uplynulém ročníku záchranu v extralize až v závěrečném kole v přímém souboji s Kladnem, chce Országh v nadcházející sezoně s týmem do play off.

"Jsem plný očekávání. Je to pro mě první angažmá mimo Slovensko a jdu do klubu, který má velkou historii, který vychoval obrovské množství vynikajících hráčů a také výborných trenérů. Jdu do města, které žije hokejem. Moc se na to těším a doufám, že pozvedneme výsledky, které byly za poslední roky, a znovu se fanoušci v Litvínově dočkají play off," prohlásil Országh.

Třiašedesátiletý Kýhos převzal litvínovské mužstvo 1. prosince loňského roku, kdy nahradil Jiřího Šlégra, jenž setrval na pozici předsedy představenstva klubu. Jeho asistenty zůstali Radim Skuhrovec a Jindřich Kotrla. O Országhových spolupracovnících se bude teprve rozhodovat. "Společně s hlavním trenérem momentálně řešíme obsazení realizačního týmu," dodal Hynek.

Országh, který je odchovancem Banské Bystrice, sehrál v NHL v základní části 289 zápasů a připsal si 119 bodů za 54 branek a 65 asistencí. V šesti duelech play off přidal dva góly. Působil rovněž v Djurgaardenu, s kterým získal v roce 2001 titul ve švédské lize, a také v Lulee a Zvolenu. Účastník pěti mistrovství světa má i bronz z roku 2003 a hrál také na Světovém poháru v roce 2004.

Hned po skončení kariéry v roce 2010 se stal asistentem trenéra Banské Bystrice, kterou o dva roky později převzal jako hlavní kouč. U slovenské reprezentace byl asistentem českého trenéra Vladimíra Vůjtka na olympijských hrách v roce 2014 a na světových šampionátech ve stejném roce a v tom následujícím. Předloni byl ve stejné pozici na olympiádě v Pchjongčchangu a na mistrovství světa po boku Craiga Ramsayho.