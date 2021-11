Novým trenérem hokejistů Litvínova se stal Růžička

Litvínov - Olympijský vítěz z Nagana a bývalý reprezentační kouč Vladimír Růžička se stal novým trenérem hokejistů Litvínova. Na střídačce severočeského klubu nahradil odvolaného Vladimíra Országha. Osmapadesátiletý Růžička je odchovancem Litvínova, v jehož dresu vstoupil do velkého hokeje. Dosud působil kouč dvojnásobných mistrů světa z let 2005 a 2010 v prvoligové Kadani. S Litvínovem Růžička podepsal smlouvu do konce sezony.

"Vladovi (Országhovi) děkujeme za práci a odvedené služby v našem klubu. Přejeme mu hodně štěstí ve sportovním i rodinném životě," uvedl na klubovém webu generální ředitel Litvínova Pavel Hynek, který si slovenského kouče loni po své příchodu do Litvínova vybral jako nového šéfa střídačky.

V minulém ročníku skončili Severočeši pod vedení Országha v základní části jedenáctí a v předkole play off vypadli po prohře 0:3 na zápasy s Hradcem Králové, který v té době vedl právě Růžička. V létě Litvínov výrazně posílil kádr, výsledkově se mu ale příliš nedaří. Momentálně je Verva desátá. I přes poslední dvě výhry nad Spartou a Plzní slovenský kouč skončil.

"Vláďa (Růžička) je trenér, který má za sebou spoustu zkušeností na klubové i reprezentační úrovni. Věřím, že nám pomůže stabilizovat výkony mužstva," řekl Hynek. Růžička v extralize trénoval Slavii, Chomutov a Hradec Králové. S Pražany získal dvakrát titul. Premiéra na litvínovské střídačce jej čeká v pátek 19. listopadu v domácím zápase proti Mladé Boleslavi.

Litvínov je druhým týmem v nejvyšší soutěži, který v této sezoně mění hlavního trenéra. Již na konci září skončil ve Zlíně Robert Svoboda, kterého nahradil Luboš Jenáček. Složení realizačního týmu v minulém týdnu pozměnila i Sparta, kde se k Josefu Jandačovi vrátil Miloslav Hořava.