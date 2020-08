Novým šéfem Škody Auto je Thomas Schäfer

Mladá Boleslav - Novým předsedou představenstva automobilky Škoda Auto byl dnes podle informací ČTK zvolen podle očekávání Thomas Schäfer. Firma informaci, kterou ČTK získala od důvěryhodného zdroje, zatím oficiálně nepotvrdila s tím, že jednání představenstva pokračuje.

Nově zvolený předseda představenstva nahradí Bernharda Maiera, který končí v čele společnosti po necelých pěti letech.

Padesátiletý Schäfer nastoupil do vrcholového managementu Volkswagenu v roce 2012. Od roku 2015 je generálním ředitelem jihoafrického zastoupení s působností i pro celý subsaharský africký region. Je také prezidentem Africké asociace výrobců automobilů (AAAM). V posledních dnech se jako o možném Maierově nástupci spekulovalo mimo jiné o Martinu Jahnovi, který v těchto dnech skončil jako výkonný viceprezident pro prodej a marketing jednoho z společných podniků skupiny Volkswagen v Číně.

Podle předsedy podnikové rady Jaroslava Povšíka zatím není jasné, kam Schäfer automobilku nasměruje. "Je to pro mě takzvaně králík vytažený z klobouku, o kterém jsem prakticky nikdy neslyšel. Pochází z Jižní Afriky, v rámci značky se tomu říká větší dílna, je to něco menšího než Kvasiny," řekl Povšík. "Před měsícem jsem s ním mluvil, položil jsem mu otázku číslo jedna, jestli přichází Škodu ztlumit, nebo rozvíjet. A on řekl: Vždycky hraju za tým, kde jsem kapitánem," uvedl Povšík.

Maier byl do vedení největší tuzemské automobilky povolán v listopadu 2015. Škoda za jeho éry uvedla na trh SUV modely Kodiaq, Karoq nebo Kamiq a zaměřila se na elektromobilitu, digitalizaci a konektivitu. Ředitel Volkswagenu Herbert Diess nedávno pro list Frankfurter Allgemeine Zeitung řekl, že Škoda co do objemu prodaných aut "není dostatečně agresivní" v konkurencí s Korejci a Francouzi. Automobilka musí podle něho posílit pozice v segmentu cenově výhodných aut.