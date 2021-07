Novým šéfem pražského letiště by se měl opět stát Jiří Pos

Praha - Novým předsedou představenstva pražského letiště by se měl opět stát Jiří Pos, který letiště vedl v letech 2011 až 2014. Jako nástupce Václava Řehoře, kterému skončila smlouva, ho v tendru vybrala komise ministerstva financí. Resort o tom informoval ČTK. Výběr komise bude ještě schvalovat výbor pro personální nominace při úřadu vlády. Pos je v současnosti jednatelem Letiště Karlovy Vary.

Ministerstvo financí, které zastupuje ve vztahu k letišti akcionáře, tedy stát, vyhlásilo výběrové řízení na nového šéfa letiště na začátku června. Rozhodlo tak poté, co neprodloužilo mandát dosavadnímu šéfovi letiště Václavu Řehořovi. Ten byl v čele letiště od roku 2014, kdy nastoupil právě po Posovi. Řehoř v březnu žádal ministerstvo o prodloužení smlouvy, ovšem neúspěšně. Ministerstvo k tomu tehdy uvedlo, že v souvislosti s dynamickým vývojem v letecké dopravě a novými výzvami považuje za vhodné vyhlásit výběrové řízení.

Pos by členem vedení Letiště Praha od roku 2006, o pět let později se pak stal jeho předsedou. V čele letiště byl do roku 2014, kdy odešel do představenstva Českého aeroholdingu, tehdy mateřské společnosti letiště.

Komise v tendru vybrala ze šesti finálních uchazečů, Pos byl podle ní nejvhodnějším kandidátem. Komise podle ministerstva zájemce hodnotila vedle zákonných podmínek také podle informací které uchazeči o sobě uvedli při pohovorech, dále hodnotila způsobilost k výkonu funkce a prezentaci strategické koncepce.

"Po vyhodnocení všech těchto kritérií vyhodnotila komise jako nejvhodnějšího uchazeče Jiřího Pose, který je dlouholetým vrcholovým manažerem s příslušným odborným vzděláním a celoživotními profesními zkušenostmi v oblasti letectví," uvedlo ministerstvo financí.

Skupinu Letiště Praha tvoří vedle samotného letiště dceřiné firmy Czech Airlines Handling a Czech Airlines Technics.