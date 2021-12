Novým rakouským kancléřem bude dosavadní ministr vnitra Nehammer

Vídeň - Novým rakouským kancléřem se stane dosavadní ministr vnitra Karl Nehammer (ÖVP). Ve funkci nahradí Alexandera Schallenberga, který přitom v čele rakouské koaliční vlády stanul teprve v říjnu. Devětačtyřicetiletý Nehammer bude nově šéfovat také lidovcům, které dosud vedl exkancléř Sebastian Kurz. Na tiskové konferenci ve Vídni o tom dnes informoval sám Nehammer, který představil i několik dalších změn ve vládě lidovců a Zelených.

Kaskádu rošád v nejvyšších patrech rakouské politiky spustil 9. října Kurz, vyšetřovaný pro podezření z korupce, když oznámil odchod z čela vlády. O dva dny později ho vystřídal tehdejší ministr zahraničí Schallenberg, který však ve čtvrtek dal svou funkci k dispozici. Dvaapadesátiletý politik, jehož působení v úřadu kancléře bude v Rakousku nejkratší od druhé světové války, tak reagoval na Kurzovo překvapivé oznámení, že odchází z čela lidovců a úplně se stahuje z politiky.

Z řad lidovců se od té chvíle ozývalo, že nový šéf ÖVP by měl stanout také v čele kabinetu. Dnes se předsednictvo strany usneslo na tom, že oba posty obsadí právě ministr vnitra a bývalý voják Nehammer.

V příštích dnech ho čeká hodně práce nejen s napravováním pošramocené pověsti vlády, ale také s obsazením některých klíčových postů. V první řadě jde o funkci ministra financí, v níž, jak ve čtvrtek oznámil, končí Gernot Blümel. Nehammer by ho rád nahradil Magnusem Brunnerem, který zatím působí jako státní tajemník na ministerstvu životního prostředí a zároveň je šéfem rakouského tenisového svazu.

Na ministra vnitra Nehammer navrhne poslance dolnorakouského parlamentu Gerharda Karnera. Do čela diplomacie se má vrátit Schallenberg. Koaliční Zelení se změnami na lidoveckých ministerstvech souhlasí.

Problémy rakouské vlády do velké míry souvisejí s policejním vyšetřováním, kterému čelí Kurz. Státní zastupitelství jej i několik nejbližších kolegů vyšetřuje pro podezření, že v roce 2016 nechali za více než milion eur (přes 25 milionů korun) z peněz daňových poplatníků vypracovat průzkumy veřejného mínění zfalšované v Kurzův prospěch. To mělo zajistit postup mladého politika do čela strany i vlády.

Právě s vyšetřováním a vzrůstajícím tlakem veřejnosti a médií dal ve čtvrtek pětatřicetiletý Kurz, který se cítí být nevinen, svůj politický konec do bezprostřední souvislosti.