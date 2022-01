Novým primátorem Plzně je jednačtyřicetiletý Pavel Šindelář z ODS

Plzeň - Novým primátorem Plzně se dnes stal jednačtyřicetiletý dosavadní technický náměstek Pavel Šindelář (ODS). Primátora volili zastupitelé poté, co předtím na funkci rezignoval dosavadní primátor, ministr kultury Martin Baxa (ODS). Podle koaliční dohody post v čele čtvrtého největšího města v Česku připadá ODS. Šindelář byl jediným navrženým kandidátem. V tajné volbě dostal 33 z 37 hlasů.

Ve své řeči před volbou Šindelář označil za priority bezpečnost ve městě a oznámil, že během několika týdnů bude připravena městská vyhláška zakazující konzumaci alkoholu na veřejnosti ve vybraných lokalitách, kde se nyní zdržují skupiny bezdomovců či zahraničních agenturních pracovníků. Další prioritou je pro něj projekt doplnění vysychajícího Boleveckého rybníka vodou z Berounky či vyřešení největší nepovolené stavby ve městě - zdevastovaného sedmipodlažního objektu bývalého autosalonu Carimex z 90. let minulého století, který se za víc než 20 let nepodařilo odstranit.

Šindelář se stal od roku 1989 devátým člověkem na postu primátora Plzně. Původní profesí právník se stal technickým náměstkem primátora v březnu 2014 po odvolání předchozího náměstka Petra Runda (ODS). Funkci zastával dosud. Od loňského března do října byl také poslancem. Dostal se tam z pozice náhradníka poté, co hejtmanka Ilona Mauritzová (ODS) rezignovala na poslanecký mandát.

Ministr kultury Baxa se vzdal funkce primátora Plzně

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) dnes rezignoval na funkci primátora Plzně. Už loni v listopadu při oznámení nominací na členy vlády premiéra Petra Fialy (ODS) uvedl, že se v případě jmenování ministrem primátorského křesla vzdá. V čele čtvrtého největšího města v Česku stál šestačtyřicetiletý Baxa s přestávkou déle než sedm let.

"Tak, jak jsme to v životě všichni zažili, přijde nějaká křižovatka, na které člověk musí přijmout nějaké rozhodnutí. Pro mě tou křižovatkou byly podzimní parlamentní volby a před dvěma měsíci nominace na člena vlády. Není možné vykonávat současně funkci primátora města Plzně a člena vlády. Nebylo to pro mě rozhodnutí nijak jednoduché," řekl Baxa. Funkce na magistrátu pro něj byla dosud nejdelším pracovním poměrem, uvedl. Na radnici pracoval od roku 2010, v předchozím zaměstnání, na Masarykově gymnáziu, byl původně středoškolský učitel Baxa na plný úvazek zaměstnaný pět let. "Chci sloužit našemu městu na jiném místě, než je naše radnice," dodal Baxa.

Baxa byl primátorem v letech 2010 až 2014. Při prvním zvolení byl v pětatřiceti letech nejmladším primátorem v historii Plzně. Poté byl jedno volební období prvním náměstkem primátora a od podzimu 2018 až dosud opět primátorem.

Komunální volby v roce 2018 v Plzni vyhrála ANO, která vstoupila do koalice s ODS, TOP 09 a ČSSD. Tyto čtyři strany mají v zastupitelstvu se 47 členy 33 hlasů. ODS je v Plzni nejúspěšnější stranou. Na vedení města se podílí déle než 25 let, primátora má kromě jednoho čtyřletého volebního období od roku 1994.