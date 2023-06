Novým předsedou poslanců KDU-ČSL se stal Aleš Dufek, nahradil Marka Výborného

Praha - Novým předsedou poslaneckého klubu KDU-ČSL se stal Aleš Dufek. Ve funkci nahradil Marka Výborného, kterého ve čtvrtek jmenuje prezident Petr Pavel ministrem zemědělství. Novinářům to po dnešním večerním zasedání lidoveckých poslanců oznámili předseda strany Marian Jurečka společně s Výborným a Dufkem.

"Chtěl bych poděkovat Marku Výbornému za velké penzum práce, kterou vykonal," řekl devětačtyřicetiletý právník Dufek.

"Jsem člověkem konsenzuálním, jsem člověk, který absolvoval bezpočet soudních sporů. Vždy se snažím hledat mezi lidmi to, co je spojuje, a ne to, co je rozděluje. Věřím tomu, že v této složité době je to vlastnost a zkušenosti, které výrazně přispějí KDU-ČSL k tomu, že zvládne složité období," uvedl nový předseda lidoveckých poslanců.

Podle vicepremiéra a ministra práce Jurečky má Dufek dostatek zkušeností jak z politiky tak právní oblasti, aby vedl dobře poslanecký klub. "Očekávám, že bude výraznou tváří strany," řekl Jurečka. Výborný dodal, že Dufkova mise nebude jednoduchá, ale že je dostatečně zkušený, aby ji zvládl.

Poslanecký klub KDU-ČSL má 23 členů. Lidovci jsou ve vládě v koalici Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), Pirátů a STAN, koalice má v Poslanecké sněmovně většinu 106 hlasů.

Prezident jmenuje dosavadního předsedu klubu a někdejšího šéfa KDU-ČSL Výborného ministrem ve čtvrtek 29. června. Výborný v koaliční vládě Petra Fialy (ODS) nahradí svého stranického kolegu Zdeňka Nekulu, který rezignoval. Nekula oznámil rezignaci před dvěma týdny. Zdůvodnil to nedostatkem podpory od vlastní strany. Kritiku sklízel mimo jiné za způsob komunikace týkající se zdražování potravin. Lidovci místo něho nominovali právě Výborného.