Novým předsedou FAČR byl zvolen Fousek, porazil Poborského

Nymburk - Novým předsedou Fotbalové asociace ČR (FAČR) se stal Petr Fousek. Osmapadesátiletý dlouholetý funkcionář při volbách na valné hromadě v Nymburce ve druhém kole hlasování porazil bývalého úspěšného reprezentanta Karla Poborského a ve funkci nahradí končícího šéfa Martina Malíka. Fousek získal 106 hlasů, jeho protikandidát 91 hlasů. Do výkonného výboru se nedostali také další reprezentant Vladimír Šmicer, který neuspěl s kandidaturou na místopředsedu, ani šéf mistrovské Slavie Jaroslav Tvrdík.

Volba předsedy podle očekávání dospěla do druhého kola. V tom prvním ani jeden z kandidátů nezískal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů v české i moravské komoře. Poborský podle předpokladů zvítězil v Čechách a jeho soupeř na Moravě. V druhém kole už rozhodl součet hlasů za obě komory dohromady.

Fousek získal na Moravě 55 ze 70 platných hlasů, zatímco jeho soupeř jen 15 hlasů. Poborský sice zvítězil v Čechách, ale 76 ze 127 hlasů mu ke zvolení nestačilo. Pro Fouska se totiž v české komoře vyslovilo 51 delegátů. Jeden hlasovací lístek za Moravu byl neplatný.

Fousek uspěl s kandidaturou na druhý pokus. Před necelými čtyřmi lety prohrál při druhé volbě s končícím předsedou Malíkem poté, co o půl roku dříve skončil jejich první souboj patem. K němu po úpravě stanov už dojít nemohlo.

"Vnímám obrovskou zodpovědnost, která přede mnou leží. O celé řadě problémů českého fotbalu jsme tady diskutovali. Pochopitelně je čest vést největší sportovní svaz v zemi, ale i obrovská výzva a penzum práce," řekl delegátům Fousek.

"Uvědomuju si, že to byl dlouhý, poměrně těsný souboj. Všem, kteří volili Karla Poborského, chci říct, že i k nim přistupuju úplně stejně. Jsem prezidentem všech. Moje první cesty povedou tam, kde mě nevolili. Děkuji Karlovi za to, že ve vzájemném souboji ze mě vymáčkl to nejlepší," dodal Fousek.

Devětačtyřicetiletý vicemistr Evropy z roku 1996 Poborský byl těsně před volbami mírným favoritem, ale nakonec se svou první kandidaturou na předsedu neuspěl. "Hodnotí se to blbě, protože jsem prohrál. Historicky dlouhodobě jsem byl vychovaný k tomu, abych vyhrával. Je to těžké. Musím říct, že souboj s Petrem byl férový. Hnutí si demokraticky jinak vybralo a já to respektuji," řekl na tiskové konferenci Poborský, jenž už dříve působil ve výkonném výboru.

"Pro mě to byla obrovská výzva a zkušenostech jezdit po okresech, kde jsem poznal spoustu dobrých lidí. Zase jsem načerpal jiný pohled na fotbal. Jestli je to překvapení? Samozřejmě že jo, protože kdybych nechtěl vyhrát, tak bych do té volby nešel. Život jde dál," dodal bývalý hráč Manchesteru United, Lazia Řím, Slavie či Sparty, který se v současnosti věnuje na FAČR elitní mládeži.

FAČR volila nového šéfa necelých osm měsíců poté, co byl zatčen dnes již bývalý místopředseda asociace Roman Berbr. Někdejší vlivný funkcionář je jednou z 20 trestně stíhaných osob v kauze údajné korupce a ovlivňování výsledků druhé a třetí ligy.

Vedle nového předsedy rozhodli delegáti také o zbylých 11 členech výkonného výboru, většina ze zvolených je nakloněna spíše Fouskovi. "Jsem spokojen s volbou, celá řada lidí, o kterých jsme měli představu, že se do výkonného výboru dostanou, se do něj dostala. To je ta proreformní většina, ale už bych to nechtěl rozdělovat," řekl Fousek. "Teď po valné hromadě budeme mít krátké zasedání výkonného výboru a řádné zasedání bude v příštím týdnu," dodal.

Místopředsedou za Čechy se stal Jan Richter, který poměrem hlasů 71:56 porazil Šmicera. Vítěz Ligy mistrů a další vicemistr Evropy z roku 1996 se tak do výkonného výboru nedostal. Nejprve se coby hlavní tvář iniciativy F-evoluce, která po zatčení Berbra usilovala o změny v českém fotbale, ucházel i o nejvyšší post, ale pak kandidaturu stáhl a podpořil Fouska. Na poslední chvíli odstoupil od kandidatury na místopředsedu a člena výboru končící šéf Malík.

Místopředsedou za Moravu byl zvolen Fouskův favorit Jiří Šidliák. Naopak pozici členů výboru za profesionální kluby obhájili předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda ze Sparty a plzeňský šéf Adolf Šádek. Předseda představenstva Slavie Tvrdík o dva hlasy neuspěl a do vedení se nedostal.

Ve výkonném výboru budou mimo jiné i trenér futsalové reprezentace Tomáš Neumann a někdejší generální sekretář FAČR a nynější ředitel prvoligových Teplic Rudolf Řepka. Oba jsou zástupci F-evoluce. Fousek počítá s tím, že se na vedení českého fotbalu bude podílet i Šmicer.

Fousek, který se hlásí k reformnějšímu směru, už v minulosti na asociaci, dříve Českomoravském fotbalovém svazu, dlouho působil a zastával několik funkcí. V letech 2001 až 2007 byl generálním sekretářem, později poradcem dřívějšího předsedy asociace Miroslava Pelty.

Od roku 1994 se Fousek pohyboval v mezinárodních organizacích FIFA a UEFA, naposledy působil jako nezávislý expert pro řecký svaz. V roce 2015 byl šéfem organizačního výboru evropského šampionátu jednadvacítek v Česku.