Novým místopředsedou EP se stal Angel, nahradí stíhanou Kailiovou

Štrasburk - Uprázdněné křeslo místopředsedy Evropského parlamentu zaujme lucemburský europoslanec Marc Angel. Na schůzi ve Štrasburku dnes pro kandidáta levicové frakce S&D zvedlo ruku 307 jeho kolegů, což stačilo ke zvolení ve druhém kole. Angelova řecká předchůdkyně Eva Kailiová, která je jednou z hlavních postav obřího korupčního skandálu v europarlamentu, byla z funkce odvolána v prosinci.

Evropský parlament má 14 místopředsedů a funkce na základě dohody politických sil zastávají zástupci jednotlivých frakcí. Kailiová byla členkou levicové skupiny poslanců Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů (S&D), proto měl její kandidát Angel úspěch v hlasování předem prakticky jistý. Protikandidáty totiž postavily jen dvě menší frakce.

Tajné hlasování nakonec tak jednoznačné nebylo, v prvním kolem Angel získal pouze 263 z 555 odevzdaných hlasů, což na většinu nestačilo. Pro kandidátku euroskeptické frakce Identita a demokracie (ID), Italku Annalisu Tardinovou, se vyslovilo 179 europoslanců a Francouzka Gwendoline Delbosová-Corfieldová z frakce Zelených získala 113 hlasů. V druhém kole už Angel na většinu dosáhl, přesto pro něj nezvedli ruku ani zdaleka všichni zástupci tří největších frakcí, které mají dohromady 422 zákonodárců.

Zatčení Kailiové začátkem prosince naznačilo nekalé praktiky v Evropském parlamentu, kde se podle belgické prokuratury pokoušeli představitelé neevropských zemí jako jsou Katar nebo Maroko prosadit své zájmy pomocí úplatků a materiálních výhod pro zákonodárce, jejich spolupracovníky a blízké. Kailiová je obžalovaná z korupce, praní špinavých peněz a zločinného spolčení a od prosince je ve vazbě. Obžalovaný je také bývalý italský europoslanec Pier Antonio Panzeri, který v úterý uzavřel s belgickou prokuraturou dohodu o spolupráci výměnou za nižší trest. Mezi podezřelé patří i belgický člen EP Mark Tarabella a Ital Andrea Cozzolino, o jejichž imunitě budou europoslanci rozhodovat příští měsíc.

Kvůli kauze nazývané Qatargate začali europoslanci horečně debatovat o tom, jak korupčním praktikám zabránit. Na plenární schůzi ve středu padaly například návrhy na zpřísnění stávajících pravidel kontroly, na tvrdší postihy za jejich porušení nebo na lepší ochranu whistleblowerů, tedy lidí, kteří na překročení pravidel upozorní. Europoslanci zdůrazňovali, že skandál významně poškodil důvěryhodnost celé instituce a že je třeba zvýšit dohled nad aktivitami zákonodárců.

"Sebereflexe parlamentu zatím není dostatečná,“ řekla dnes českým novinářům česká lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová. Podle ní je chybou také to, že parlament v současné situaci na volbu nového místopředsedy tak spěchá. Stejně to vidí i německý europoslanec z frakce Zelených Damian Boeselager, kterého citoval server Politico. "Tohle mohl být silný signál, že rozumíme tomu, jak je situace vážná, a že chceme znovu získat důvěru... místo toho rutinně pokračujeme, jako by se nic nestalo," řekl.