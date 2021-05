Novým majitelem fotbalistů Dynama je právník Koubek

České Budějovice - Novým majitelem českobudějovického fotbalového kubu Dynamo se od 1. června stane právník Vladimír Koubek. Od skupiny bývalých vlastníků koupil 100 procent akcií. Koubek už ve strukturách klubu v minulosti působil. Chce klub stabilizovat a zároveň více spolupracovat s akademií a mít více odchovanců v prvním týmu. Koubek to dnes řekl novinářům.

"Sportovní výsledky se nedají naplánovat a čeká nás tvrdá práce. Rozhodně bych teď neřekl, že budeme hrát evropské poháry. Ale chceme se hlavně více posunout ve spolupráci s akademií, v tom máme velké rezervy. Byl bych rád, aby klub byl stabilní nejen sportovně, ale i společensky," uvedl nový majitel.

Koubek nechtěl upřesnit finanční podmínky, za kterých klub získal. "Musím vás zklamat, ale obsah smlouvy je obchodním tajemstvím," uvedl. Spekulovalo se, že cena za klub se pohybovala v řádech desítek milionů korun. Nový majitel by rád nadále zůstal v kontaktu i se zástupci akcionářů, od nichž Dynamo získal. "Budeme spolu komunikovat, navážeme na jejich práci. Ta spolupráce s nimi se zatím rodí a je na začátku," řekl.

Koubek v Dynamu v minulosti působil dvakrát. Nejprve na přelomu 80. a 90. let a následně před 15 lety.

Podle Koubka je v současnosti trendem, že v nejvyšší soutěži nastupují sedmnáctiletí a osmnáctiletí hráči. V tomto směru Jihočeši zaostávají. "My takové hráče zatím nemáme a chceme je v mužstvu v horizontu pár let mít," uvedl. Nový majitel hodlá také vybudovat lepší systém pro hledání talentů napříč Jihočeským krajem. Znamená to, že chce více získávat mládežnické hráče do klubů z regionu.

Zásadní změny v Dynamu zatím neplánuje. Počítá s tím, že u mužstva zůstane trenér David Horejš. Generální manažer Martin Vozábal se zaměří především na sportovní úsek. "Doteď toho měl na starosti hodně a klobouk dolů před ním, jak to zvládal," uvedl Koubek k Vozábalovi, jenž se staral rovněž o organizační záležitosti.

Podle Koubka je v kraji i řada nových partnerů, kteří by se mohli do financování klubu zapojit. "Určitě mají potenciál a zatím dřímou. Naším cílem je naplnit rozpočet pro další sezonu," řekl Koubek.

České Budějovice jsou momentálně na 12. místě první ligy, v sezoně získaly 38 bodů. V posledním kole nastoupí o víkendu na hřišti mistrovské Slavie.