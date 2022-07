Novým kapitánem fotbalistů Sparty je Krejčí mladší, jednoznačným cílem je titul

Praha - Fotbalisté Sparty se podle vedení klubu vydávají před nadcházející sezonou novou cestou, jednoznačným cílem je pro ně titul. Pražané také chtějí postoupit do skupiny Evropské konferenční ligy, nejdřív však musí zvládnout tři předkola. Právě úvodním domácím soubojem 2. předkola s norským Vikingem Stavanger zahájí ve čtvrtek nový ročník. Kapitánem týmu se stal Ladislav Krejčí mladší, který ale začátek sezony kvůli doléčení zranění nestihne.

Klub po uplynulé sezoně angažoval dánského trenéra Briana Priskeho. "Naše cíle se nemění. Chceme vyhrávat a být klubem, který nadále rozvíjí hráče a působí v Evropě. Ultimátní cíl je jednoznačný, titul, který chceme. Jsme na začátku nové cesty a chceme jí dát čas a šanci. Na sezonu se moc těším," řekl sportovní ředitel klubu Tomáš Rosický na tiskové konferenci.

"Cílem je samozřejmě titul, na druhou stranu to musí být spojené s tím, že jsme opět na začátku nové cesty, to jsou spojené nádoby. Máme hladový tým, kluci chtějí vyhrávat. Stejně tak víme, že to nebude hned. Začínáme evropskými poháry a obě soutěže (spolu s ligou) jsou stejně důležité. Nemůžeme preferovat začátek jedné nebo druhé soutěže. Věříme, že jsme dobře připravení a že se budeme zlepšovat," prohlásil bývalý hráč Sparty, Dortmundu a Arsenalu.

Také generální ředitel František Čupr si je vědom, že se mužstvu nemusí dařit hned. "Sparta jako vždy musí mít nejvyšší ambice. Chceme vyhrávat tituly a poháry, proto tu jsme. Nemůžeme čekat, že bychom hned všechny válcovali, proto hlavně chceme vidět postup, progres. Chceme, aby každý fanoušek viděl, že se neustále zlepšujeme, že naše hra má smysl, řád a systém," uvedl Čupr.

"V posledních letech se nám nedařilo dosáhnout předsezonních cílů. Právě proto jsem velice rád, že tu máme Briana a nový realizační tým. Vydáváme se méně probádanou cestou zahraničního realizačního týmu, který je pochopitelně velice kvalitně doplněný o nové tváře, jakými jsou například (trenér brankářů) Dan Zítka nebo (sportovní manažer) Tomáš Sivok," konstatoval Čupr.

"Když se vrátím k minulým změnám na trenérském postu, vždy tam byl okamžitý skok a potom útlum. To je věc, které se jednoznačně chceme vyvarovat. Chceme, aby postupný progres byl vidět nejen v nové sezoně, ale i v těch následujících tak, abychom byli skutečně jednička naší ligy. Pro nás je závazné zvládnout kola Konferenční ligy, stejně jako zvítězit na domácí půdě, respektive získat titul," dodal Čupr.

Novým kapitánem po záložníku Bořku Dočkalo, který ukončil kariéru, je Krejčí mladší. "Má k tomu všechny předpoklady. Když jsem ho kupoval, všichni mi říkali, že jsem se zbláznil, že kupuju kluka z druhé ligy. Láďa je pro všechny spoluhráče výborným vzorem toho, že píle, práce a láska k fotbalu vás dovedou k tomu, že můžete mít dobrou kariéru. Zaslouží si být kapitánem Sparty," řekl Rosický.

V minulém ročníku skončili Letenští v nejvyšší soutěži třetí 12 bodů za mistrovskou Plzní a prohráli ve finále domácího poháru se Slováckem. Přes kvalifikaci Ligy mistrů se dostali do hlavní fáze Evropské ligy a následně do úvodního jarního vyřazovacího kola Evropské konferenční ligy, kde nestačili na Partizan Bělehrad.