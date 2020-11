České Budějovice - Novým jihočeským hejtmanem se stal Martin Kuba (ODS). Na ustavujícím povolebním zasedání jej podpořilo 30 zastupitelů z 55. Kuba se stává čtvrtým jihočeským hejtmanem v historii. Před ním funkci zastávali Jan Zahradník (ODS), Jiří Zimola a Ivana Stráská (oba ČSSD).

Kraj povede koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09, ČSSD a hnutí Jihočeši. Dohromady má 29 mandátů z 55 zastupitelů. Podle Kuby je nyní hlavním úkolem kraje zvládnout dopady pandemie koronaviru. Dodal, že se především jedná o zajištění dostatečné kapacity v nemocnicích, v domovech pro seniory a následně nastartování ekonomiky.

Následně chce Kuba řešit dlouhodobé priority. "Chceme, aby se kraj změnil z úřadu, který většina Jihočechů vnímá jako institut, o kterém nic neví, v partnera pro jihočeská města, obce a občany. Chci být víc v terénu a víc se bavit s lidmi a posouvat krajské peníze do projektů, které chybí," uvedl Kuba.

Chce, aby se zastupitelé scházeli častěji. Ideální je podle něj jednou měsíčně. "Nepřijde mi ideální mít zasedání po dvou měsících a pak tu řešit během pár hodin tři stovky různých bodů," uvedl. Kuba řekl, že chce také zjistit, zda na úřadu Jihočeského kraje není přebytek zaměstnanců a případně jejich počet snížit.

V radě kraje má ODS i s hejtmanem tři místa, stejně jako ČSSD a KDU-ČSL s TOP 09, Jihočeši dvě. Placených pozic radních bude šest, o jednu méně než v minulém volebním období. V placených pozicích radních budou vedle Kuby Lucie Kozlová (ODS), František Talíř z KDU-ČSL, Antonín Krák z ČSSD, Pavel Klíma z TOP 09 a Pavel Hroch z hnutí Jihočeši 2012. Zbylými členy rady se stali za ODS Tomáš Hajdušek, za ČSSD Miroslav Joch a Olga Bastlová, Jan Bartošek z KDU-ČSL a Jiří Fišer za hnutí Jihočeši 2012.

Hejtman bude mít na starosti zdravotnictví, záchrannou služba, krizové řízení a vnější komunikaci. Hajdušek bude řídit finance, přípravu rozpočtu, investiční plán a přípravu velkých investičních akcí. Kozlová by se měla věnovat sociálním věcem, vědě, výzkumu a IT. František Talíř z KDU-ČSL by měl mít pod sebou regionální rozvoj, cestovní ruch a životní prostředí, Pavel Klíma z TOP 09 školství, sport a veřejné zakázky. Pod Antonína Kráka z ČSSD by měla spadat doprava, územní plánování a majetek. Pavel Hroch z hnutí Jihočeši 2012 dostal na starost venkov, kulturu a památky.

Volby v kraji vyhrálo ANO těsně před ODS. Oba subjekty mají po 12 mandátech. Do zastupitelstva se ještě dostali Piráti s devíti mandáty, společná kandidátní listina TOP 09 a KDU-ČSL (sedm mandátů), ČSSD se šesti křesly, STAN s pěti a Jihočeši 2012 se čtyřmi mandáty.