Novým generálním ředitelem Veletrhů Brno bude Jan Kubata z CzechTrade

Brno - Novým generálním ředitelem městské společnosti Veletrhy Brno bude od října šestapadesátiletý Jan Kubata, současný ředitel zahraniční sítě CzechTrade a bývalý poslanec a primátor Ústí nad Labem. Doporučení výběrové komise schválilo představenstvo firmy. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo vedení města. Veletrhy Brno jsou bez generálního ředitele od letošního dubna, kdy skončila smlouva Tomáši Moravcovi, jejich vedením je zatím pověřen finanční ředitel Radek Trčka.

"Pan Kubata má díky své praxi obrovské zkušenosti se zahraničním obchodem i s jeho podporou, což jsou předpoklady pro to, aby veletrhy pod jeho vedením dokázaly reagovat na poptávku a potřeby domácích i zahraničních firem. Vidím v tom potenciál rozvoje a modernizace veletržního byznysu v Brně," uvedl radní Petr Kratochvíl, který má na starosti správu městských firem a byl jedním z členů výběrové komise.

Jan Kubata absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, v 90. letech podnikal a v roce 1998 vstoupil do ODS. Za tuto stranu působil od roku 2002 jako zastupitel v Ústí nad Labem a v letech 2006 až 2010 i jako primátor. Poté krátce působil jako náměstek ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila a v letech 2011 až 2013 byl poslancem.

V roce 2013 kvůli neúspěchu v krajských volbách odstoupil z funkce předsedy ODS v Ústeckém kraji a od roku 2014 pracuje ve státní agentuře na podporu obchodu CzechTrade.

Kubatu vybrala ze 30 kandidátů výběrová komise složená ze zástupců představenstva Veletrhů Brno, dozorčí rady, odborů i koaličních partnerů z vedení Brna.

První pokus o výběr ředitele selhal. Představenstvo, v němž jsou převážně politici, výběrové řízení na doporučení výběrové komise koncem března zrušilo. Nový termín podání přihlášek byl 24. května, později byl prodloužen do poloviny června. Řízením firmy byl pověřen finanční ředitel Radek Trčka. Poslední ředitel Tomáš Moravec, který už předtím ve firmě řadu let působil, zůstal ve funkci pouze rok a čtyři měsíce, představenstvo mu smlouvu neprodloužilo. Vnímal to jako nedůvěru, proto se už do výběrového řízení nepřihlásil.