Nových případů HIV bylo loni 292, dosud nejvíc, poprvé více než polovina cizinců

Praha - Nových případů HIV bylo v ČR loni nejvíc od roku 1985, kdy se začala vést jejich statistika. Laboratoře jich zachytily 292, o šest víc než v dosud nejhorším roce 2016 a meziročně o 59 víc. Více než polovina z nich byli cizinci, velký nárůst byl mezi Ukrajinci. V tiskové zprávě o tom dnes informovala Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Nárůst počtu nově zaznamenaných případů nákazy HIV je podle ministerstva zdravotnictví důkazem funkčnosti systému prevence a práce s lidmi, u kterých je riziko nákazy vyšší. To pak přispívá ke snížení rizika dalšího šíření HIV, sdělil ČTK mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

"Loni se například jen v rámci Evropského týdne testování na HIV a žloutenky podařilo oslovit rekordních 1815 osob," uvedl Jakob. Lidé mají podle něj zájem o kontrolu zdravotního stavu a již registrovaní lidé s HIV zase zájem o léčbu. "To vše jednoznačně přispívá ke snížení možného rizika pro populaci. Antiretrovirová léčba má totiž zásadní přínos pro vývoj zdravotního stavu pacienta. Léčba zároveň hraje zásadní roli při zábraně šíření infekce, neboť infekčnost setrvale řádně léčených osob je minimální, tudíž přenos infekce je nepravděpodobný," doplnil.

Česko podle odborníků stále patří mezi země s nízkým výskytem HIV, jde o 2,78 případu na 100.000 obyvatel. Počet nově diagnostikovaných mezi českými obyvateli od roku 2019 setrvale klesá, loni jich bylo 126. Pro srovnání 199 v roce 2016.

Mezi novými případy bylo loni 126 občanů České republiky a 166 cizinců s dlouhodobým či trvalým pobytem, 237 mužů a 55 žen. Poprvé je jich více než polovina nově diagnostikovaných. Nejčastěji pocházejí dlouhodobě z Ukrajiny a dalších východoevropských zemí. V letech 2015 až 2019 tvořili Ukrajinci zhruba pětinu. V letech 2020 a 2021 stoupl podíl na 37 procent, vliv mělo omezení přeshraničního pohybu související s covidem-19. V roce 2022 v důsledku války na Ukrajině tvořili se 100 nově diagnostikovanými 60 procent nově nakažených cizinců.

Ukrajinci se statutem uprchlíka se mezi ně nezapočítávají, jejich statistiku vede SZÚ samostatně. Od začátku války do konce loňského roku jich přišlo do Česka 578, žen bylo 380 a mužů 198. Dvacet nakažených bylo dětí do 15 let.

"Naprostá většina těchto uprchlíků věděla o své HIV pozitivitě, léčila se dosud na Ukrajině a potřebovala zajistit kontinuitu léčby HIV infekce," uvedla Národní referenční laboratoř v tiskové zprávě. Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví mají uprchlíci z Ukrajiny možnost, pokračovat v Česku zdarma v léčbě HIV díky pojištění a jsou o tom informováni při příjezdu, nebo ještě svým lékařem na Ukrajině. Podle odborníků je infekčnost léčených osob minimální a nákaza od nich nepravděpodobná.

Počty nově nakažených HIV v Česku od začátku sledování výskytu viru v roce 1985 postupně rostly až do roku 2016. Tehdy byl roční počet nových případů nejvyšší, a to 286. Od té doby počty nově nakažených kolísají. V letech 2017 a 2018 nových případů ubývalo a v letech 2019 a 2020 zase jejich množství rostlo.

Za celou dobu sledování HIV bylo v Česku potvrzeno celkem 4366 případů nákazy HIV, 3086 u občanů ČR a 1280 u cizinců. U 824 lidí se z nákazy HIV rozvinula nemoc AIDS a 567 nemocných této chorobě podlehlo.

Nejčastějším způsobem přenosu HIV zůstává sex, polovina nakažených jsou muži mající sex s muži, 31 procent se nakazilo při heterosexuálním styku. Zaznamenán byl loni i jeden případ nákazy při transfuzi krve a osm případů nákazy u injekčních uživatelů drog.

Vir HIV napadá lymfocyty, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale tento typ bílých krvinek znovu ubývá, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nemocní do několika let umírají.

Počty nových případů HIV v ČR:

Rok Počet případů z nich cizinců podíl cizinců (%) 1985 3 * * 1986 23 * * 1987 24 * * 1988 35 * * 1989 8 * * 1990 15 * * 1991 13 * * 1992 23 * * 1993 27 * * 1994 38 * * 1995 40 * * 1996 51 * * 1997 62 * * 1998 30 * * 1999 50 * * 2000 58 13 22,4 2001 51 4 7,8 2002 50 7 14 2003 63 11 17,5 2004 72 15 20,8 2005 90 14 15,6 2006 91 21 23,1 2007 121 23 19 2008 148 39 26,4 2009 156 46 29,5 2010 180 41 22,8 2011 153 42 27,5 2012 212 62 29,2 2013 235 65 27,7 2014 232 59 25,4 2015 266 75 28,2 2016 286 87 30,4 2017 254 78 30,7 2018 208 85 40,9 2019 222 73 32,9 2020 251 110 43,8 2021 233 102 43,8 2022 292 166 56,8

zdroj: NRL SZÚ

*do roku 2000 nejsou údaje o cizincích k dispozici