Nový Zéland má díky snowboardistce Sadowské Synnottové první zimní zlato

Peking - Snowboardistka Zoi Sadowská Synnottová vyhrála na olympiádě v Pekingu slopestyle a Nový Zéland má díky ní první zlato ze zimních her. V poslední finálové jízdě se dvojnásobná mistryně světa jako jediná dostala přes hranici 90 bodů. Další medaile získaly Američanka Julia Marinová a Tess Coadyová z Austrálie.

Česká reprezentantka Šárka Pančochová se do finálové dvanáctky neprobojovala, v sobotní kvalifikaci obsadila 26. místo. Při čtvrté účasti pod pěti kruhy ji čeká ještě Big Air a U-rampa.

Sadowská Synnottová si před čtyřmi lety odvezla z Pchjongčchangu bronz za Big Air, to jí bylo teprve šestnáct. Slopestyle pak ovládla na obou mistrovstvích světa, v Pekingu vyhrála kvalifikaci a v poslední jízdě celého finálového programu sesadila z prvního místa Marinovou. Díky vydařeným skokům a trikům ji porazila o pět bodů.

"O to víc pro mě to vítězství znamená, že je to první zlatá medaile pro Nový Zéland. Jsem hrdá na to, že jsem Kiwi. Doufám, že doma jsou hrdí na mě a slaví to," řekla Sadowská Synnottová novinářům.

Americká obhájkyně zlatých medailí ze Soči i Pchjongčchangu Jamie Andersonová z USA obsadila deváté místo.

S desátou příčkou se musela spokojit vedoucí závodnice Světového poháru ve slopestylu Kokomo Muraseová, sedmnáctiletá snowboardistka se mohla stát nejmladší japonskou medailistkou na zimních hrách. "Jsem zklamaná. Ve třech jízdách jsem spadla a nepovedlo se mi udělat triky, co jsem chtěla. Zkusím uspět na příští olympiádě," uvedla Muraseová, která se v roce 2018 stala ve 13 letech nejmladší vítězkou X Games.

Výsledky snowboardingu na ZOH v Pekingu

Snowboarding:

Slopestyle - ženy:

1. Sadowská-Synnottová (N. Zél.) 92,88 b., 2. Marinová (USA) 87,68, 3. Coadyová (Austr.) 82,68, 4. Blouinová (Kan.) 81,41, 5. Iwabučiová (Jap.) 80,03, 6. Gasserová (Rak.) 75,33, 7. Rukajärviová (Fin.) 71,45, 8. Morganová (Něm.) 64,13, 9. Andersonová (USA) 60,78, 10. Muraseová (Jap.) 49,05, ...v kvalifikaci 26. Pančochová (ČR).