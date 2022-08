Nový snímek Arvéd o Arvédu Smíchovském je na pomezí magického realismu

Uherské Hradiště - Snímek Arvéd podle režiséra Vojtěcha Maška zkoumá realitu a je na pomezí snové reality nebo magického realismu. Mašek to dnes řekl novinářům na Letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde má film dnes večer světovou premiéru. Snímek vypráví příběh Jiřího Arvéda Smíchovského, údajného zednáře, okultisty a vyznavače černé magie, spolupracovníka nacistické zpravodajské služby a později i Státní bezpečnosti.

"Film je inspirovaný skutečnou osobou, ale není to v pravém smyslu životopisný nebo historický film. Možná kvůli tomu, že Arvéd Smíchovský byl hermetik, okultista, zbýval se věcmi mezi nebem a zemí a zkoumal realitu, tak i film trošku zkoumá realitu a je na pomezí snové reality nebo magického realismu a i tak je vyprávěný," uvedl Mašek. "Jsem zvědavý, jak bude film přijatý a pochopený, jestli vrstvy, významy a metaforické roviny, které jsme se do toho snažili dát, budou pochopeny a přečteny," uvedl režisér. Mašek má rád filmy a umění, které kladou otázky a probouzejí v divácích nebo čtenářích imaginaci a vlastní interpretaci.

Pro Maška jde o režijní debut, je scenáristou. "Zkušenost mít na bedrech celý filmový projekt je pořád částečně neuvěřitelná. Kdybych se nemohl opřít o skvělý štáb včetně herců a producentů, tak by to určitě nedopadlo tak, jak to dopadlo," uvedl Mašek.

Arvéd spolupracoval s nacistickým i komunistickým režimem, byl využit v řadě procesů se skutečnými kolaboranty, ale i pro režim nepohodlnými osobami. Ve filmu ho ztvárnil herec Michal Kern. "Říkal jsem si, proč bych ho měl obhajovat, člověka, který o sobě tvrdil, že nechal popravit 49 lidí. Spíš můj úkol byl ho nějak ztvárnit. Ale zjistil jsem, že ho stejně obhajovat musím, abych nehrál nějakou zrůdu. Potřeboval jsem hrát člověka s city a emocemi, někoho, kdo by byl uvěřitelný, že má i tu stranu. Tím pádem jsem ho obhajovat musel, abych nehrál monstrum," řekl dnes ČTK Kern.

Na roli se připravoval asi rok, často to konzultoval s režisérem. "Postupně se to skládalo jako mozaika, jako puzzle. Naštěstí v jeho životním příběhu se dá najít i spoustu pozitivních věcí, které vykonal. Třeba za nacistické okupace zachránil několik Židů před deportacemi do koncentračních táborů. Bylo možné najít světlé momenty, které by tu temnotu vyvážily. Zároveň jsme dospěli k tomu, že jsme hráli Arvéda o vnitřní samotě, tam jsem se měl čeho chytit," uvedl herec.

Podle režiséra je Smíchovský také postava, která se bojí banality a být normální, lidský. "Je v rolích. Postava je vlastně svým způsobem geniální herec, který neustále něco předstírá," uvedl Mašek.

Příběh Jiřího Arvéda Smíchovského vyšel knižně v roce 2016 pod názvem Malostranský ďábel a portrét jedné z nejrozporuplnějších osobností české historie vyvolal velké ohlasy. Autor knihy, spisovatel Jan Poláček, je i spoluscenáristou filmu společně s Maškem. Kameramanem byl Dušan Husár, ve filmu hrají i Saša Rašilov, Jaroslav Plesl nebo Vojtěch Vodochodský. Film bude uveden do kin 25. srpna.

