Nový seriál Jiřího Padevěta na Mall.tv připomíná temnou dobu české historie

Praha - Seriál badatele a spisovatele Jiřího Padevěta Temná doba na www.mall.tv a v mobilních nebo televizních aplikacích Mall.tv připomíná dramatická období českých dějin. Společný jmenovatel všech krátkých epizod, které se od ledna na uvedených aplikacích objevují čtyřikrát měsíčně, představují osudy lidí poznamenané totalitními režimy v letech 1938 až 1953. Při tvorbě přibližně pětiminutových videí vychází Padevět ve spolupráci s režisérem Martinem Krušinou z výsledků své dřívější práce, příslušných archiválií a dostupné literatury. ČTK dnes o tom za tvůrce informovala Eva Albrechtová.

"Jedná se v drtivé většině o události, které se staly na území dnešní České republiky mezi roky 1938 a 1953, i když některé příběhy mohou časově přetéct přes oba letopočty. Pokud to bude možné, rád bych vzal diváky i do blízkého zahraničí, třeba na Slovensko, nebo do Mauthausenu," uvedl Padevět ke koncepci formátu. "Shodli jsme se s Martinem (Krušinou), že upustíme od tradičního vysílacího schématu a premiéry jednotlivých dílů nebudeme dávat v pravidelných týdenních intervalech, ale nabídneme je divákům vždy v den, kdy k nim před desetiletími došlo," dodal.

Padevět chce připomenout výročí operace Anthropoid a vražd obyvatel Lidic a Ležáků, bude se ale věnovat i tématům u části veřejnosti nepopulárním, jako je vyhnání českých a moravských Němců, nebo ozbrojený odpor proti komunistické tyranii. "Největším limitem je přístupnost lokace, větším už je asi jenom neexistence lokace. Některé příběhy prostě natočit nejdou, protože místo, kde se staly, už neexistuje a k události zcela chybí obrazová dokumentace," podotkl.

Příští měsíc by měl Padevět v pořadu Temná doba připomenout v epizodě Vstup Svatokřížské brigády na území Československa příběh polské vojenské jednotky, která podobně jako Vlasovci bojovala po boku nacistů proti Rudé armádě. V dalších dílech bude hovořit o vznikl komunistického koncentračního tábora Vykmanov II, jehož součástí byla Rudá věž smrti, symbol uranového utrpení politických vězňů. V den narození kata Františka Nenáhla 19. února seznámí zájemce s osudy popravčího Karla Hermanna Franka, který popravoval nacistické zločince i české kolaboranty. Jak se komunisté v bývalém Československu dostali k moci, popíše 25. února v epizodě Komunistický převrat.

"Přál bych si, aby se z Temné doby stala vyhledávaná učební pomůcka, která umožní pedagogům na sdělené informace navázat nejen další výukou, ale především diskusí se studenty o příslušné události. Události zpracovávám třeba proto, abychom neodsuzovali historické osobnosti za jejich selhání a uvědomovali se, že mohli v podobné situaci selhat daleko fatálněji," sdělil Padevět.

Spisovatel, knihkupec a nakladatel Padevět je od roku 2006 ředitelem nakladatelství Academia. V roce 2014 získal cenu Magnesia Litera za knihu Průvodce protektorátní Prahou. Za stejnou publikaci obdržel i ocenění Slovník roku 2013.