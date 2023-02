Nový šéf ČTÚ Ebert: V současnosti není možnost vstupu čtvrtého operátora

Praha - V Česku není v současnosti možnost pro vstup čtvrtého mobilního operátora na trh. Ve snaze o zlevnění mobilních dat se proto bude Český telekomunikační úřad (ČTÚ) pod novým vedením zaměřovat na podporu virtuálních operátorů, kteří by zvýšili konkurenci na trhu. Na tiskové konferenci to uvedl nový předseda ČTÚ Marek Ebert. Funkce se ujal dnes poté, co skončilo funkční předsednické období Hany Továrkové. Ta na začátku týdne podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) rezignovala i na své členství v radě. Ministerstvo zřejmě vypíše tendr na obsazení jejího místa v radě do konce funkčního období.

"Očekávání z aukce kmitočtů se skutečně nenaplnily a já v tuto chvíli úplně nevidím žádnou příležitost pro vstup nového velkého hráče. Naše snaha bude primárně směřovaná na podporu virtuálního trhu, kde máme poměrně velkou škálu virtuálních operátorů. Naším cílem bude jim pomoci dostat se k velkoobchodním nabídkám velkých mobilních operátorů," řekl novinářům Ebert.

Podle Síkely by měl Ebert napravit důvěryhodnost úřadu po předchozí předsedkyni. Továrkovou podle něj do funkce prosadila minulá vláda s cílem zlevnit data prostřednictvím aukce kmitočtů pro sítě 5G, která měla přilákat čtvrtého mobilního operátora. To se ale kvůli několikrát změněným podmínkám tendru nestalo, protože byly zaměřené spíše na menší operátory, kteří se nakonec na celoplošném trhu neprosadili. Jako příklad ministr uvedl firmu PODA, která získané kmitočty prodala začátkem roku Vodafonu. U PODA navíc podle Síkely nelze vyloučit osobní provázanost některých bývalých radních.

Evropská komise zároveň tento týden již poněkolikáté zamítla návrh ČTÚ na regulaci velkoobchodního mobilního trhu. Podle Eberta je jednou z možností dál zkoušet regulaci před EU obhájit, nebo se zaměřit na závazky tří velkých operátorů z aukcí kmitočtů, zejména z poslední aukce kmitočtů pro 5G. Podmínky aukce pro ně mimo jiné zavádějí povinnost vydat referenční velkoobchodní nabídku pro tzv. virtuální operátory, kteří nemají vlastní sítě. Ti by pak mohli velkým operátorům na maloobchodním trhu konkurovat, a tím data a další služby zlevnit.

ČTÚ podle Eberta letos čeká vypsání aukce kmitočtů pro celoplošné i regionální komerční digitální rozhlasové sítě. Veřejnou konzultaci podmínek na poslední chvíli vypsala předchozí předsedkyně bez vědomí dalších členů rady. Ebert chce konzultaci zastavit a podmínky nejprve probrat s potenciálními zájemci.

Úřad by měl také pracovat na realizaci dotačních programů v Národním plánu obnovy, které se týkají pokrývaní železničních koridorů signálem 5G nebo zavádění vysokorychlostního internetu. Zároveň bude usilovat o zachování terestrického televizního vysílání, provede analýzu poštovního trhu před vypsáním výběrového řízení na nového držitele licence po roce 2025 nebo spustí samoobslužný portál pro vyřizování požadavků občanů.

"Je pro mě klíčové, aby Úřad byl pod mým vedením transparentní, důvěryhodný a předvídatelný ve svých rozhodnutích. Důležitá je pro mě i otevřená a pravidelná komunikace směrem k odbornému sektoru, mezi který zahrnuji i spotřebitelské organizace. Transparentní a předvídatelné regulační prostředí považuji za jeden ze základních předpokladů pro udržitelný rozvoj sektoru elektronických komunikací, investiční rozhodování operátorů a dostupnost kvalitních služeb pro spotřebitele,“ dodal Ebert.

Marek Ebert působí v ČTÚ od roku 1993. Členem rady je od dubna 2020. Do té doby pracoval jako ředitel sekce regulace úřadu.