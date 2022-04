Nový rektor VŠE Dvořák respektuje zvolení Ševčíka děkanem, situace kolem ho mrzí

Praha - Nového rektora Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) Petra Dvořáka mrzí to, že škola nyní přitáhla pozornost médií zvolením ekonomického experta hnutí Trikolora Miroslava Ševčíka do čela národohospodářské fakulty. Volbu fakultního senátu hodlá v souladu se zákonem respektovat. Zákon mu neumožňuje zvoleného děkana nejmenovat. Dvořák to dnes řekl ČTK v rozhovoru u příležitosti svého slavnostního uvedení do funkce nového rektora.

Akademický senát zvolil Ševčíka novým děkanem Národohospodářské fakulty VŠE ve středu. Pro nynějšího proděkana pro studium a experta hnutí Trikolora hlasovalo všech devět jeho členů. Ševčík byl ve volbě jediným kandidátem. Národohospodářskou fakultu vedl už po dvě volební období v letech 2010 až 2018 a čelil několika studentským protestům. Servery Seznam Zprávy.cz a HN.cz v minulých dnech připomněly některé jeho kontroverzní výroky.

To, že VŠE přitáhla pozornost kvůli zvolení Ševčíka děkanem, Dvořáka netěší. "Myslím si, že pro naši univerzitu to určitě není dobré, pokud se objevujeme v této souvislosti,“ uvedl. Lidé by podle něj ale neměli VŠE soudit bez hlubší znalosti situace. Jak řekl, není nic výjimečného, když na děkana kandiduje jen jeden člověk a hlasují pro něj všichni členové akademického senátu. Souvisí to zřejmě i s chutí a odvahou ucházet se o vedoucí funkci, míní.

Akademický senát národohospodářské fakulty podle něj zvolil a navrhl rektorovi Ševčíka jako nového děkana v souladu se zákonem. "To znamená, že na základě toho návrhu já ho budu jmenovat do funkce děkana fakulty," řekl. Zákon dává rektorovi možnost odvolat děkana po vyjádření akademického senátu příslušné fakulty a se souhlasem celouniverzitního akademického senátu „v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty“. Dvořák zdůraznil, že se to může stát ale jen v případě, že už je děkan do funkce jmenován.

Seznam Zprávy i HN.cz poukázaly v minulých dnech na Ševčíkovy výroky z poslední doby. Třeba o březnové cestě premiéra Petra Fialy (ODS) za ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským do Rusy obléhaného Kyjeva v CNN Prima News řekl, že šlo o PR akci. Šéfa Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku loni v dubnu v Parlamentních listech označil za méně důvěryhodného než ruského prezidenta Vladimira Putina.

Ševčík také před osmi lety z kolony na dálnici D5 odjel v protisměru s použitím modrého majáčku prostorem vytvořeným řidiči pro sanitky. Obhajoval se pak tím, že měl v autě člověka s velmi vážnými zdravotními problémy.

Děkanem Národohospodářské fakulty VŠE je nyní Zdeněk Chytil, Ševčík by ho měl vystřídat po jmenování do funkce od 1. července. Jeho volební období skončí v roce 2026.