Nový ředitel by se měl ujmout vedení kyberúřadu v dubnu

Praha - Řízení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) by se měl nástupce odvolaného ředitele Dušana Navrátila ujmout od dubna. ČTK to sdělil premiér Andrej Babiš (ANO) poté, co vláda schválila způsob výběru nového šéfa instituce. Ředitele tajných služeb a zástupce vlády doplní v sedmičlenné výběrové komisi poslankyně Jana Černochová (ODS) a zastupitel Patrick Zandl (Piráti) jako zástupci opozice.

Zájemci o funkci mají příležitost podávat přihlášky do konce února, sdělil ČTK vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček. Babiš uvedl, že nový ředitel NÚKIB by měl mít mimo jiné pětiletou praxi v řídicí funkci v posledních 15 letech a prověrku na stupeň důvěrné. "Následně se bude požadovat stupeň přísně tajné. A samozřejmě (musí předložit) koncepci NÚKIB. Předpokládaný nástup nového ředitele je duben 2020," uvedl Babiš.

Vláda o odvolání Navrátila rozhodla v polovině prosince. Babiš krok zdůvodnil jeho nízkou odborností a nedostatečnými manažerskými a komunikačními schopnostmi. NÚKIB do jmenování nového ředitele vede statutární náměstek Jaroslav Šmíd.

Kabinet do sedmičlenné komise už před Vánoci nominoval ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku, šéfa Úřadu pro zahraniční styky a informace Marka Šimandla a Vojenského zpravodajství Jana Berouna. V komisi je i vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla a odborný náměstek ministerstva vnitra Jiří Nováček.

Opozici bude v komisi zastupovat místopředsedkyně poslanců ODS Černochová, která je předsedkyní sněmovního výboru pro obranu, a internetový publicista Zandl. Podle Pirátů Zandl v posledních letech vedl projekty zaměřené na kyberbezpečnost ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým, sdružením CESNET a NÚKIB.

NÚKIB vznikl v létě 2017 vyčleněním z Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Jako centrální správní orgán má na starost kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů. Zabývá se i neveřejnými službami v rámci družicového systému Galileo. Bývalý poslanec a šéf NBÚ Navrátil vedl úřad od jeho vzniku.