Nový policejní prezident Vondrášek se chce zaměřit na stabilizaci sboru

Praha - Nový policejní prezident Martin Vondrášek se chce ve funkci soustředit zejména na personální stabilizaci sboru, digitalizaci agend policie či dokončení organizačních změn ve službě kriminální policie a vyšetřování (SKPV). Vondrášek, který ve funkci k dnešku nahradil Jana Švejdara, své priority dnes představil novinářům na tiskové konferenci.

"Chci zdůraznit, že policii se poslední dobou daří do svých řad nabírat nové uchazeče o policejní službu a daří se jí realizovat řadu preventivních aktivit. Dovoluji si tvrdit, že policie je i pro mladé lidi atraktivní. Ale policii se nedaří udržet ve službě zkušené policisty, je to náš velký úkol a činíme k tomu zásadní kroky," řekl Vondrášek.

Mezi dalšími prioritami Vondrášek zmínil hodnocení efektivity všech služeb policie, technologický rozvoj a digitalizaci agend, odpovídající materiálně-technickou základnu policie, otevřenou komunikaci nebo právě organizační změny v SKPV.

Finální podobu změn by chtěl Vondrášek představit do konce května. "Pakliže je potřeba něco sdělit veřejnosti, domluvit se na tom se státním zastupitelstvím, tak je to otázka počtu a náplně jednotlivých útvarů s republikovou působností služby kriminální policie. Je potřeba si jednou provždy říct, jak to bude s Národním kriminálním úřadem, a je potřeba si říci, jak bude nastavena odpovědnost za trestní řízení na úrovni územního odboru, respektive okresu," popsal Vondrášek. O vzniku úřadu, který by mohl zastřešovat celou SKPV a pod kterým by fungovala i další pracoviště hovořil Švejdar v roce 2019.

Dotažení reformy policie zmínil na začátku února jako jednu z priorit policie i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Podle něj byla v rámci bezpečnostního výboru, jehož byl členem, projednávána několik let, nikdy ale nebyly představeny konkrétní závěry. Už dříve ministr uvedl, že jednou z verzí reformy je vyčlenění samostatných útvarů pro řešení kyberkriminality a terorismu z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Vondrášek dnes představil i personální změny ve vedení policie. Prvním náměstkem policejního prezidenta je pověřen ředitel pražské policie Tomáš Lerch. Na pozici ho prozatímně nahradí Petr Matějček. Funkcí náměstka pro ekonomiku Vondrášek pověřil náměstka jihomoravské policie Jaromíra Bischofa. Nový úsek zastřešující oblast lidských zdrojů, IT a vzdělávání zatím povede David Fulka. Na všechny pozice je nyní vyhlášeno výběrové řízení, obsazeny by měly být 1. května.

Vondrášek u policie působí od roku 1993. V roce 2008 se stal náměstkem na pražském policejním ředitelství, o tři roky později pak ředitelem pražské policie. Na policejním prezidiu začal pracovat v roce 2014, kdy ho tehdejší policejní prezident Tomáš Tuhý pověřil funkcí prvního náměstka. Vondrášek byl jediným uchazečem, který se v lednu přihlásil do nabídkového řízení na obsazení pozice policejního prezidenta.