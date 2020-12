Nový jízdní řád na pražské železnici otevře zastávku Eden

Praha - Největší novinkou nového jízdního řádu na pražské a středočeské železnici bude zprovoznění nové trati ve směru z centra do Hostivaře, včetně zastávky Praha-Eden. Skončí naopak provoz na staré trati přes strašnickou zastávku. Provoz se dále rozšíří na trati Zadní Třebaň-Lochovice. Dnes o tom informovaly České dráhy. Nový jízdní řád začne platit v neděli 13. prosince.

Podle nového jízdního řádu pojede v Praze a Středočeském kraji celkem 2136 regionálních vlaků, v průměru 1722 denně. Vlaky na pražské železnici by měly najezdit téměř 5,03 milionu vlakokilometrů, což je o 1,5 procenta meziročně méně. Pokles je způsoben letošním otevřením Negrelliho viaduktu, který předtím vlaky objížděly, a také novou kratší tratí přes Eden. O více než půl procenta se naopak zvýší provoz na středočeských tratích, konkrétně na 16,91 milionu vlakokilometrů.

Hlavní novinkou bude opuštění stávající staré trati vedoucí přes zastávku Praha-Strašnice zastávka. Vlaky pojedou po nové trati, kde bude od prosince zprovozněna i nová zastávka Praha-Eden. V létě příštího roku by na trati měla přibýt ještě zastávka Praha-Zahradní Město. Zastávky jsou součástí nové čtyřkolejné železniční trati z Vršovic na Zahradní Město, kterou vybudovala Správa železnic při modernizaci trati z hlavního nádraží do Hostivaře.

Další změny se týkají rozšíření některých linek, více spojů bude v odpolední špičce jezdit na trati ze Zadní Třebáně do Lochovic. Spoje z Berouna do Prahy pak budou ve špičce všedních dní pokračovat až do Českého Brodu. Na jaře však toto prodloužení omezí výlukové práce na trati.

Na dalších tratích cestující výrazné změny čekat nemusí, některé spoje pouze změní čas odjezdu, případně přibudou některé víkendové či noční spoje.

Platnost jízdního řadu během roku ovlivní některé práce na železnici, v létě se pak jízdní řád každoročně mírně upravuje. Platit bude až do 11. prosince.