Nový informační systém MPSV se asi spustí až v r.2022 po volbách

Praha - Nový propojený informační systém pro výplatu dávek a agendu zaměstnanosti, který mělo mít ministerstvo práce od roku 2017, se nejspíš ani v tomto volebním období nespustí. Odklad zahájení provozu o rok, tedy na rok 2022 schválil dnes Senát. Piráti to kritizují. Podle šéfa sněmovního podvýboru pro dávkové systémy Lukáše Koláříka (Piráti) ministerstvo práce při odsunutí nemá zatím na rok 2021 provoz systémů zajištěný a spuštění nového systému by se po volbách mohlo s nástupem nového šéfa či šéfky resortu ještě zkomplikovat.

Resort kvůli zpoždění příprav už dvakrát prodlužoval o dva roky smlouvu s nynějším dodavatelem, firmou OKSystem. Dvouleté prodloužení vyšlo zhruba na miliardu. Spolupráce má trvat do začátku roku 2021.

"Bude tu pak rok (při odkladu na rok 2022), na který nemá ministerstvo zajištěny informační systémy. Jeden problém představuje finanční ztráta pro daňové poplatníky. Druhá věc je, že se vše odsouvá do dalšího volebního období," uvedl Kolářík. Obává se toho, že po volbách s nástupem nového šéfa či šéfky resortu se může spuštění znovu zkomplikovat a oddálit.

Podle Koláříka výrazné zpoždění nastalo po nástupu ministryně práce první Babišovy vlády Jaroslavy Němcové (ANO). Ta budování systému zastavila. Sloučila také ekonomickou sekci a sekci informačních technologií pod jediného náměstka. Jeho pozici se rok a půl nepodařilo obsadit. Nynější ministryně Jana Maláčová (ČSSD) práce na novém systému obnovila.

Podle Koláříka nic nebrání tomu, aby ministerstvo systém spustilo v tomto volebním období od roku 2021, jak plánovalo. "Mohla paní ministryně (Jana Maláčová) předstoupit před voliče a říct: Mám to tady vyřešené. Přijde mi to jako zbavení se odpovědnosti, kterou přesouvá na někoho jiného v dalším volebním období," podotkl šéf podvýboru.

Nový jednotný systém resortu je podle Koláříka dobře postavený a odborně připravený. Skládá se z menších propojených systémů. Začal ho chystat v minulém volebním období tým bývalé ministryně Michaely Marksové (ČSSD). Projekt měl stát kolem 1,5 miliardy a fungovat měl od roku 2017. Přípravy od počátku nabraly zpoždění a provázejí je komplikace.

Například zakázku na systém dávek za 616 milionů vyhrála společnost OKSystem, ministerstvo v listopadu 2016 ministerstvo od spolupráce ale odstoupilo. Firma pak podala žalobu. V prosinci 2017 resort vyhlásil novou soutěž, ale už jen za 270 milionů bez DPH. OKSystem jako neúspěšný uchazeč výběr vítězné firmy DXC Technology napadl a obrátil se na antimonopolní úřad. Ten resortu zakázal s vítězem smlouvu podepsat. Ministerstvo nabídky nyní znovu posuzuje a s OKSystemem jedná o smírném řešení sporu.

Podle Koláříka za opožďováním může ale být i nedostatečná podpora koaličních stran. "Systém by se měl řešit na vládní úrovni. Jasné stanovisko by měla dát rada vlády pro informační společnost. Vláda by měla věc probrat a říct, jak to dál půjde. Ministerstvo by pak mělo podle této strategie konat. Pokud bude vláda za ministerstvem stát, pohne se vše kupředu," míní Kolářík.

Senát schválil roční odklad v úpravě e-neschopenek. Normu dostane teď k podpisu ještě prezident.