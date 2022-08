Nový Hypoindex: Průměrná sazba hypoték v srpnu stoupla na 6,28 pct

Praha - Průměrná úroková sazba hypoték počátkem srpna činila 6,28 procenta a za poslední měsíc stoupla o 0,04 procentního bodu. Tempo růstu tak výrazně zpomalilo. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Od jara je zpracováván podle nové metodiky na základě údajů k pátému pracovnímu dni každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

"Toto mírné zvýšení je způsobeno pozdější reakcí jedné z bank na červnové zvýšení sazeb ze strany České národní banky. Nyní se dá tedy očekávat stagnace úrokových sazeb, kterou jsme předpovídali. Tu mohou vychýlit směrem dolů snad jen akční nabídky jednotlivých bank. Nicméně stagnace nemusí vydržet příliš dlouho, protože i odpůrce předchozího zvyšování základních sazeb guvernér ČNB Aleš Michl připustil jejich další možné zvýšení," uvedl hypoteční analytik Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Proti minulému měsíci, kdy měsíční splátka hypotéky vzrostla během jediného měsíce téměř o 1150 korun, se tempo růstu měsíční splátky, která v tomto měsíci vzrostla o 77 korun, prakticky zastavilo. Podle Hypoindexu měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,28 procenta činí v srpnu 23.151 korun.

Úrokové sazby u hypoték nad 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) nepatrně klesly. Hypotéky s fixací na jeden rok zlevnily o jeden bazický bod na 6,21 procenta, s fixací na tři a deset let o dva bazické body na 6,67 procenta, respektive na 6,30 procenta. Nejvýrazněji se snížily sazby u hypoték s fixací na pět let, a to o pět bazických bodů na 6,23 procenta. Hypotéky do 80 procent odhadní ceny nemovitosti podle Hypoindexu naopak zdražily. Nejvíce vzrostly sazby hypoték s fixací na tři roky, a to o pět bazických bodů na 6,46 procenta. Hypotéky s fixací na jeden rok a deset let zdražily shodně v průměru o 0,04 procentního bodu na 6,57, respektive 6,08 procenta. Průměrná sazba hypoték fixovaných na pět let vzrostla o jeden bazický bod na 6,01 procenta.

"Hypotéky s LTV nad 80 procent jsou určené pro mladé do 36 let. Kombinací vysokých cen nemovitostí, úrokových sazeb a potažmo měsíčních splátek se především pro mladé stává sen o vlastním bydlení za současných podmínek nedosažitelný. A zapomínat nesmíme ani na rostoucí ceny energií, které bydlení také značně prodražují,“ upozornil Sýkora.