Nový film režiséra Majewského zavede diváky mezi Indiány Navajo

Uherské Hradiště - Nový film polského režiséra Lecha Majewského nazvaný Valley of the Gods zavede diváky mezi Indiány kmene Navajo. Široce pojatý příběh zároveň sleduje osudy nejbohatšího člověka na světě v podání Johna Malkoviche. Ve snímku se objeví i další hvězdy, mimo jiné vypravěč a spojovatel příběhu Josh Hartnett nebo Bond girl Bérénice Marloheová, řekl dnes novinářům na Letní filmové škole (LFŠ) v Uherském Hradišti režisér. Snímek by měl mít premiéru v září na festivalu v polské Gdyni.

Indiány Navajo nebylo podle Majewského snadné ke spolupráci na filmu přemluvit. "Vůbec se nechtějí nechat natáčet ani fotografovat. Ale nějakým způsobem jsme je přesvědčili, protože jim došlo, že představujeme jejich pohled na svět, jejich příběh, takže s tím souhlasili. Dokonce jsem dostal i indiánské jméno," řekl režisér.

Koprodukční film Polska, Lucemburska a Itálie označil Majewski za velmi široce pojatou uměleckou vizi. "Zároveň se tam ale objevují komerčně známá jména herců. Spolupráce někdy trošku pokulhávala na tom, že jejich agenti nebyli příliš šťastní, že by za tak skromné peníze měli točit, protože jsou samozřejmě zvyklí na jiné výdělky," uvedl Majewski, který je jedním z hlavních hostů letošní LFŠ.

Dnes večer převezme režisér na festivalu Výroční cenu Asociace českých filmových klubů, která LFŠ pořádá. Stane se tak před projekcí jeho filmu Mlýn a kříž z roku 2011, ve kterém ztvárnil jednu z hlavních rolí nedávno zesnulý Rutger Hauer. Ve snímku ožívá více než 450 let staré plátno vlámského mistra Pietera Brueghela s názvem Nesení kříže. Nevšední kombinace filmu a výtvarného umění propojuje příběhy dvanácti vybraných postav z plátna s okolnostmi jeho vzniku.

Režisér Majewski připomněl, že byl hostem festivalu už na přelomu tisíciletí, kdy LFŠ uvedla jeho snímek věnovaný polskému básníkovi Rafalu Wojaczkovi. Návštěvníci festivalu jej budou moci znovu zhlédnout také letos, stejně jako další režisérovy filmy Angelus, Skleněné rty a Onirica - psí pole. Dramaturg LFŠ Petr Vlček považuje Majewského za renesanční osobnost. "Není pouze filmovým režisérem, ale také spisovatelem, malířem a vizuálním umělcem," řekl Vlček.

Festival začal v pátek, potrvá do neděle. Letos se koná po pětačtyřicáté, návštěvníkům nabídne zhruba 200 celovečerních filmů a bohatý doprovodný program.