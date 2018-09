Londýn - Nový životopisný film Bohemian Rhapsody o britské rockové skupině Queen a jejím legendárním zpěvákovi Freddiem Mercurym bude mít 23. října světovou premiéru v londýnském komplexu, jehož součástí je stadion Wembley, kde kapela hrála v roce 1985 v rámci obřího koncertu Live Aid. Její pravděpodobně nejznámější živé vystoupení tehdy v místě sledovalo 72.000 diváků, napsal časopis The Hollywood Reporter.

Premiéra snímku s americkým hercem Ramim Malekem v roli Mercuryho v SEE Aréně ve Wembley bude přístupná veřejnosti. Výtěžek z ní půjde nadaci Mercury Phoenix Trust, která podporuje iniciativy pro boj s virem HIV a nemocí AIDS ve světě. Právě touto chorobou Mercury trpěl, zemřel v roce 1991 ve věku 45 let.

Snímek zachycuje život extravagantního, divokého a nespoutaného frontmana skupiny Queen od jejího založení až po památný koncert Live Aid na podporu boje s hladomorem, který tehdy propukl v Etiopii. Koncert, který se konal souběžně na několika stadionech, sledovalo díky živému přenosu asi 1,5 miliardy lidí ze stovky zemí světa.

Film, nazvaný podle jedné z nejznámějších písní skupiny, nejdříve začal natáčet režisér Bryan Singer, producenti jej ale propustili kvůli četným absencím a konfliktům s herci a personálem. Nahradil jej Dexter Fletcher. V Česku bude mít snímek premiéru 1. listopadu.

Mercury, vlastním jménem Farrokh Bulsara, se narodil 5. září 1946 na ostrově Zanzibar. Dětství prožil v Indii, v 17 letech se s rodinou přestěhoval do Anglie, kde studoval design na umělecké škole v Ealingu.

Začátkem 70. let vytvořil spolu s kytaristou Brianem Mayem, bubeníkem Rogerem Taylorem a basistou Johnem Deaconem rockovou skupinu Queen, čili královna (a také slangově homosexuál).

Od prvního alba, které skupina vydala v roce 1973, bylo zřejmé, že Mercury je jedním z nejinspirativnějších frontmanů. Fanoušky zahrnoval přívalem živelné energie a jeho hlasový rozsah přesahoval čtyři oktávy.

Kromě toho složil největší písňové hity skupiny, ke kterým patří kromě Bohemian Rhapsody také We Are The Champions, Killer Queen či Crazy Little Thing Called Love.