Nový film Heleny Třeštíkové René – Vězeň svobody vstoupí do kin 7. dubna

Praha - Recidivista René, protagonista časosběrného dokumentu Heleny Třeštíkové, se vrací na filmová plátna 7. dubna ve filmu René – Vězeň svobody. V původním filmu René z roku 2008 autorka sledovala svého hrdinu dvacet let, nyní byl v hledáčku kamery dalších třináct, sdělila dnes ČTK za tvůrce Martina Reková.

Během natáčení prvního filmu udržovala režisérka s Reném kontakt především skrz dopisy, v průběhu natáčení druhého dokumentu byli v kontaktu přes mobilní telefon. Podle Třeštíkové život Reného reflektuje vztah této země k trestu a trestání obecně.

"V roce 1989, ještě za socialismu, Reného v jeho šestnácti letech poslali za drobnou krádež do vězení. To by se dneska už nestalo. Po opakovaných přečinech a návratech do vězení René později strávil dlouhou dobu na svobodě, do kriminálu už nikdy jít nechtěl, normálně pracoval. Ale pak ho chytili kvůli řízení bez řidičáku. Jistě, je recidivistou a dělal to opakovaně. Ale dostal za to tři roky! Skutečně posadíte takového člověka za řízení bez řidičáku na tři roky do vězení?" uvedla režisérka Třeštíková.

René podle Třeštíkové vždy rád psal, napsal několik knih, příjemně ji překvapila také jeho spolupráce s kreslířem a hudebníkem Jaromírem 99 v rámci projektu Věznice: Místo pro umění. Z té vzešel komiks, na jehož scénáři se podílel. "René neustále čte. Má dobrou paměť, dokáže citovat, ale i reflektovat jednotlivé významy. Inteligenčně je vysoce nad průměrem. Přitom se často pohybuje na společenském dně. To mi připadalo jako unikátní kombinace," podotkla Třeštíková, která v novém filmu sleduje i Reného milostné peripetie, vztahy udržované v době pobytu za mřížemi, ale především na svobodě.

Původní film získal Cenu Evropské filmové akademie za nejlepší dokument, aktuální snímek René – Vězeň svobody stihl loni na podzim světovou premiéru na největším festivalu dokumentu International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA).

Helena Třeštíková vystudovala dokumentární režii na FAMU. Od roku 1974 natočila více než padesát dokumentů. Specializuje se na časosběrné dokumenty, kdy lidské osudy sleduje v delším časovém úseku. Dvakrát vyhrála dokumentární soutěž na festivalu v Karlových Varech, získala Českého lva za snímek Katka a za Reného evropského Oscara. Její snímek Forman vs. Forman měl premiéru na festivalu v Cannes, film Anny byl stejně jako René – Vězeň svobody uveden na festivalu IDFA.