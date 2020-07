Nový člen Olympiku Březina se v kapele necítí jako nováček

Praha - Nový člen skupiny Olympic, skladatel, textař a producent Pavel Březina, se ve slavné kapele necítí jako nováček. Když na jaře na základě konkurzu nahradil za klávesami Jiřího Valentu, který z Olympiku odešel ze zdravotních důvodů, ostatní členové kapely ho vzali hned za svého. Březina to řekl v rozhovoru s ČTK. V Olympiku je podle osmačtyřicetiletého zlínského hudebníka legrace, pozitivní energie a je nastartovaná správným směrem.

Jako vítěz konkurzu uskutečněného na jaře se Březina s Olympikem poprvé představil 17. června na koncertě v areálu pražského PVA EXPO. S kapelou nyní nahrává její nové album. "Pocity po prvním koncertu s Olympikem byly skvělé. Kluci mě vzali za svého. Cítil jsem se, jako bych s nimi hrál už mnoho let," uvedl Březina.

Svého nástupce dobře přijal i klávesista a zpěvák Valenta, se kterým se skupina rozloučila po 34 letech jeho členství v kapele. "Během konkurzu mě podporoval na facebooku. Zajímal se, jaký byl koncert. Bylo to od něho moc hezké," podotkl Březina.

Do konkurzu na uvolněné místo se hlásilo 70 muzikantů. K účasti v něm Březinu vybídl kytarista z jeho kapely Showband. "Ze začátku jsem tu myšlenku zavrhl, výborných muzikantů je v téhle republice spousta a myslel jsem, že je pro Olympic praktičtější oslovit někoho z Prahy. Ale kvůli koronaviru nastala situace, že jsem seděl doma a neměl do čeho píchnout, protože se nehrálo, tak jsem do toho nakonec šel. Využil jsem své domácí studio, takže nebyl problém nahrát videoukázky písní, které chtěli poslat," řekl.

Nástup mezi širší veřejností méně známého Březiny do Olympiku byl pro mnohé překvapením. Jeho hudební kariéra je však poměrně bohatá. Byl například členem kapel Argema a Vivian, s rakouskou skupinou Michi's Party Band hrál na Mallorce a krátce spolupracoval s Michalem Davidem. Vystupoval také s revivalovou kapelou The Backwards imitující Beatles, doprovázel zpěvačku Gabrielu Gunčíkovou nebo bavil publikum převzatými písněmi se skupinou Showband.

"Kromě hraní v kapele jsem byl posledních osm let učitelem na základní škole a na základní umělecké škole v Holešově a v pátek a v sobotu jsem hrál. Teď jsem to musel pustit, ale nechal jsem si trochu pootevřená vrátka - budu učit dva dny v týdnu a navíc jsme s ředitelkou domluveni, že kdyby měl Olympic vystoupení, tak mě uvolní," uvedl Březina.

O stěhování ze Zlína Březina zatím neuvažuje. Kapelník Petr Janda mu nyní poskytl ubytování ve svém studiu Propast, kde Olympic natáčí nové album. "Tahle deska má být jiná než předchozí alba Olympiku. Já nebudu hrát stejně jako Jirka Valenta. Snažil jsem se tam dát více kláves, uvidíme, co ve finále zůstane. Písně jsou tvrdší a blíží se k progresivnímu rocku," řekl Březina.

Sestavu Olympiku nyní vedle Březiny a Jandy, který je ve skupině založené Miloslavem Růžkem od roku 1963, tvoří baskytarista Milan Broum, jenž přišel v roce 1975, a bubeník Martin Vajgl. Ten v roce 2013 nahradil zemřelého Milana Peroutku.

Olympic byl založen roku 1962 pod názvem Karkulka (KARlínský KULturní KAbaret) a později přejmenován podle klubu v pražské Spálené ulici. Debutoval v roce 1968 albem Želva, považovaným za první českou beatovou dlouhohrající desku. Na ní jako klávesista hrál Miroslav Berka, který byl členem skupiny Olympic 25 let až do své tragické smrti v roce 1987.