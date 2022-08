Novozélandská rodina vydražila stará zavazadla, našla v nich dětská těla

Novozélandští policejní vyšetřovatelé pracují na místě činu v Aucklandu poté, co novozélandská rodina našla ve vydražených kufrech dětská těla, 11. srpna 2022.

Novozélandští policejní vyšetřovatelé pracují na místě činu v Aucklandu poté, co novozélandská rodina našla ve vydražených kufrech dětská těla, 11. srpna 2022. ČTK/AP/Dean Purcell

Wellington - Děsivý nález čekal na novozélandskou rodinu, která v internetové aukci koupila zboží z opuštěných skladovacích jednotek. Mezi zakoupenými předměty byly i dva kufry, ve kterých byla ukrytá těla dětí ve věku pět a deset let, informovala dnes místní policie, kterou citovala agentura AP.

Fotogalerie

Děti byly podle prvního zjištění mrtvé už několik let. Kufry ve skladu ležely nejméně tři nebo čtyři roky, řekl novinářům detektivní inspektor Tofilau Faamanuia Vaaelua. Vyšetřování je podle něj zatím v rané fázi, ale bude důkladné. "Musíme zjistit kde, kdy a jak," dodal.

Rodina, která kufry společně s dalšími předměty vyklizenými ze skladovacích jednotek koupila, nemá se zločinem nic společného, uvedl Vaaelua. Dodal, že nález v kufru je pochopitelně velmi rozrušil.

"Vyšetřovací tým pracuje ze všech sil, aby pohnal před soud osobu nebo osoby, které jsou za smrt těchto dětí zodpovědné. Bez ohledu na to, kolik let sloužíte, vyšetřovat děsivé případy, jako je tenhle, není nikdy snadný úkol," dodal Vaaelua. "Sám jsem otec malých dětí. Ale je to naše práce a musíme ji zvládnout," řekl.