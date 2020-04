Novozélanďané se baví medvědí hrou

Wellington - Někteří šplhají na stromy, jiní visí hlavou dolů nebo pečou. Na Novém Zélandě se v oknech, ale i na dalších místech začínají objevovat plyšoví medvědi. Lidé tak chtějí zlepšit v době koronavirové krize náladu dětem, které se můžou bavit jejich hledáním ve svém okolí, píše agentura AP.

Novozélanďané se inspirovali dětskou knihou We're Going on a Bear Hunt (Jdeme na lov medvědů) od spisovatele Michaela Rosena a ilustrátorky Helen Oxenburyové, ve které se rodina vydává na lov medvěda. Na Novém Zélandě minulý týden začalo měsíční omezení pohybu, lidé ale stále mohou chodit ven na zdravotní procházky, pokud mezi sebou udržují bezpečnou vzdálenost. Hledání medvědů tedy ničemu nevadí.

Na facebooku nyní také existuje stránka s názvem "We're Not Scared - NZ Bear Hunt" (My se nebojíme - novozélandský lov medvědů), na které tisíce lidí sdílejí lokaci medvědů na mapě. Věta "My se nebojíme" je známá citace ze zmiňované knihy.

Někteří se dokonce do hry natolik pohroužili, že svého medvěda v okně každý den ukazují při jiných aktivitách, a utvářejí mu tak vlastně osobnost.

Na to, že se do hry zapojí, udělala narážku i novozélandská premiérka Jacinda Ardernová, která řekla, že "lidé by mohli u ní v okně také zahlédnout medvěda".

Ironií je, že třiasedmdesátiletý autor knihy, která byla pro celou hru inspirací, je hospitalizován a má příznaky onemocnění COVID-19. Jeho stav se ale podle jeho rodiny zlepšuje.

Nový Zéland má k dnešnímu dni 868 potvrzených případů koronaviru a jedno úmrtí.