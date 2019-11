Novou výzvu Milionu chvilek od soboty podepsalo 134.000 lidí

Praha - Novou občanskou výzvu spolku Milion chvilek od sobotního podvečera do dnešních 17:30 podepsalo na webu přes 134.000 lidí. Obsahuje tři body, které mají platit i v budoucnu, ne jen po dobu vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) a prezidenta Miloše Zemana. Za cíl si Milion chvilek dal 150.000 podpisů.

Výzva byla vyhlášena na závěr sobotní demonstrace na Letné, které se zúčastnilo podle různých odhadů 250.000 až 300.000 lidí. Podle spolku má být pozitivně orientovaná a nezávislá na konkrétních politicích. Signatáři se připojují ke třem bodům. Chtějí politiky, kteří respektují demokratická pravidla a instituce či nejsou ve střetu zájmů. Chtějí být občany, kteří se zajímají o stav společnosti, a chtějí žít v zemi, v níž se daří svobodě a spravedlnosti.

Babiš se nediví, že výzvu podepsalo tolik lidí, řekl serveru Novinky.cz. "Mohli by to podepsat všichni. I já bych tyto obecné principy rád podepsal," podotkl. "Respektuji demokratická pravidla a instituce, nelžu, nekradu a nejsem díky zákonu lex Babiš, kterému jsem vyhověl, ve střetu zájmů," doplnil premiér.

Spolek Milion chvilek v reakci uvedl, že Babišovi výzvu umožní podepsat, až bude dodržoval její obsah, tedy začne respektovat demokratická pravidla a instituce, přestane lhát a omluví se za všechny minulé lži a křivé přísahy a také přestane vysávat dotace, které nejsou určeny pro něj a jeho agroimpérium. Podmínkou je podle spolku také to, aby Babiš vyřešil svůj "obrovský střet zájmů", tedy prodal Agrofert včetně médií a odvolal ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO). Měl by také stanovit horní hranici dotací pro agrobarony a velkofarmy.

"To nejlepší, co může Andrej Babiš pro naplnění naší výzvy udělat, je odstoupit z funkce," uvedl spolek. Zopakoval, že pokud tak Babiš neučiní do konce letošního roku, ohlásí spolek 7. ledna termín a způsob dalších protestů.

"Čím více lidí výzvu podepíše, tím větší a lepší hlídací pes politiků budeme. Tím lépe budeme moci bránit demokracii. A tím větší bude souhrnný pozitivní dopad našich chvilek na celou naši společnost," uvedl předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář.

Na webu spolku mohou lidé také najít 30 příkladů různých občanských aktivit, například sledování důvěryhodných médií, vedení dialogu, účast na veřejně prospěšných akcích či demonstracích, vytváření místního společenství či podpora neziskových organizací.

Vedle nové výzvy na webu stále zůstala petice za odstoupení Babiše, jež byla spuštěna loni 25. února a cílem bylo získat milion podpisů. Dosud ji podepsalo přes 433.000 lidí.