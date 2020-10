Novou velvyslankyní při EU se stala Edita Hrdá

Praha - Novou českou velvyslankyní při Evropské unii se dnes stala diplomatka Edita Hrdá. Jejím hlavním úkolem bude příprava českého předsednictví v unii, které se uskuteční ve druhé polovině roku 2022, uvedlo ministerstvo zahraničí v tiskové zprávě. Předchůdce Hrdé Jakub Dürr skončil ve funkci předčasně. V minulosti se dostal do sporu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) kvůli rozpočtu na české předsednictví, považoval ho za příliš nízký.

"V době, kdy se bude postupně zrychlovat tempo příprav našeho předsednictví, se tohoto postu ujímá zkušená diplomatka. Edita Hrdá zároveň v posledních letech působila v Evropské službě vnější akce a skvěle zná fungování evropských institucí," uvedl ke změně na diplomatickém postu ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Dürr podle něj odvedl v čele stálého zastoupení skvělou práci, ministr mu za ni poděkoval.

Dürr se stal velvyslancem při EU v roce 2018, o jeho předčasném odchodu se spekulovalo několik měsíců. V červenci kritizoval záměr přichystat úsporné předsednictví EU. Řekl, že kvůli nedostatku peněz může být problém zajistit jeho hladký chod tak, jak jej zvládají jiné unijní země.

Rozpočet na české předsednictví vláda stanovila na 1,24 miliardy korun, návrh podpořili pouze ministři za ANO. Proti předchozímu českému předsednictví v roce 2009 je zhruba třetinový, koaliční ČSSD i část opozice to považují za podhodnocené. Podle bruselských diplomatů je to nejnižší částka, s níž se hodlá nějaká členská země své klíčové role zhostit a limituje to české možnosti prosadit své priority.

České předsednictví při EU je hlavním spojovacím článkem mezi českou administrativou a unijními orgány. Bude také hlavním orgánem pro koordinaci předsednictví v Radě EU

Edita Hrdá se v diplomacii pohybuje od roku 1992. Působila jako česká velvyslankyně v Argentině a Paraguayi či jako velvyslankyně při OSN v New Yorku. V posledních třech letech byla vrchní ředitelkou pro americký kontinent v Evropské službě vnější akce a hlavním vyjednavačem EU pro politickou, rozvojovou a institucionální část asociačních dohod EU se zeměmi Latinské Ameriky.