Novou strategií bude podle Vojtěcha testování v ohniskách nákazy

Co to je chytrá karanténa a jak funguje? Systém chytré karantény by mohl pomoci uvolňovat plošná opatření. Výběr informací o takzvané chytré karanténě, kterou stát celoplošně spustí 1. května. ČTK/ČTK

Praha - Ministerstvo zdravotnictví má novou strategii proti šíření koronaviru. Chce plošnější testování v místě nového ohniska. Testování má být efektivnější, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle jeho náměstka Romana Prymuly jsou těmito regiony například Chebsko nebo Domažlicko. Podle nejnovějších predikcí ÚZIS bude na konci května v ČR celkem asi 8500 nakažených covidem-19. Počítá s průměrným růstem 15 případů denně.

"Jsou to regiony, které sousedí s Německem. Musíme proto řešit pendlery, domovy pro seniory a nákazu ve zdravotnických zařízeních," uvedl k tomu náměstek. Nakupení případů mělo podle něj souvislost například se zdravotnickým zařízením v Mariánských Lázních i s jedním obchodem v Napajedlech na Zlínsku. "Důvody jsou různé, často je to otázka jednoho nakaženého, který to roznese třeba po zdravotnickém zařízení," řekl ministr. Pendleři zpravidla nakazí svou rodinu a pak se nemoc dál šíří. "Proto stále trváme na testech," dodal ministr. Podmínky se podle něj stále vyjednávají. "Zbytek republiky je v naprosto klidné situaci," dodal Prymula.

30.04.2020, 12:00, autor: ČTK/Tomáš Helma, zdroj: ČTK

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška je možné situaci sledovat na úrovni okresů, ale i nižší. Prymula uvedl, že cílenější testování bude také součástí takzvané chytré karantény, která má být spuštěna ve všech regionech od pátku 1. května. "Máme poslední den na zacvičování. Včera (ve středu) a dnes byli školení hygienici v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, a tím by měl být systém uzavřen," uvedl Prymula.

Současná kapacita testování je podle něj více než 13.000 testů za den a 98 laboratoří. "Pozitivních případů je zachyceno méně, není o testy takový zájem," řekl ministr. Testů je v současné době zhruba 7500 až 9000 denně. Testují se podle Prymuly už nejenom lidé s příznaky, ale také kontakty nakažených nebo různí lidé v riziku nákazy. V součastné době se testování zaměřuje také testování protilátek, jak dlouho přetrvávají u uzdravených a prevenci, aby nákaza nebyla zavlečena například do nemocnic nebo pobytových zařízení sociálních služeb.

Kraje kritizovaly, že náklady na testování pracovníků v sociálních službách byly přenesené na ně. "My je zatím vybavujeme rychlotesty zdarma, jiná otázka je praktického provedení," uvedl Prymula. Úhrady za tuto zdravotnickou péči se podle něj s pojišťovnami řeší.

ÚZIS: Na konci května bude 8500 nemocných s covidem-19

Podle nejnovějších predikcí Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) bude na konci května v ČR celkem asi 8500 nakažených covidem-19. Počítá s průměrným růstem v příštím měsíci o 15 případů denně. Vyplývá to z prezentace ÚZIS na dnešní tiskové konferenci. Před týdnem statistici předpovídali na konci května 9000 nemocných.

Od 1. března do dnešního rána bylo laboratorně potvrzeno 7581 případů nemoci způsobené novým typem koronaviru. Před týdnem ÚZIS odhadoval na konci dubna 7800 případů. "Predikovali jsme interval 7500 až 83000 a máme méně než 7600. Doposud predikce velmi dobře sedí. Epidemie se pohybuje na spodní hraně odhadu," řekl Dušek. Na konci dubna je interval 7900 až 9700 případů.

"Roste počet vyléčených, což považujeme za velmi dobrou zprávu," řekl dnes na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Z celkového počtu je jich už více než 40 procent.

Jeden nakažený covidem-19 v ČR nakazí dál méně než jednoho dalšího člověka, podle Duška je to útlum epidemie, která ztrácí sílu. Reprodukční číslo 0,7. Klesá také počet zachycených případů na počet testů. Pozitivních bylo dosud asi tři procenta ze všech, testů je mezi 7500 až 9000 denně. Z denně testovaných je nakažených asi 0,7 procenta.

ÚZIS připravil také tři dlouhodobější scénáře. První počítá se současným lepšícím se vývojem a vrcholem epidemie už na konci března. Na konci května by mělo být denně zhruba 61 případů, v červnu 36, červenci 21 a od září do prosince už jen jednotky případů. Scénář mírného zhoršení počítá s pozvolným nárůstem případů a průměrným počtem 1,1 další nákazy na jednoho nakaženého. Ze zhruba 144 nových případů denně na konci května by se situace zhoršila až na prosinových 246. Nejhorší scénář počítá s reprodukčním číslem 1,3 a vrcholu epidemie na konci listopadu s téměř 18.000 novými případy denně. "Už na konci května budeme vědět, kterým z nich se vydáme," řekl Dušek. První model podle něj počítá s kumulativním počtem nakažených do 10.000 lidí, druhý s 13.000 a nejhorší s 19.000

Zhruba 15 procent nakažených se potřebuje léčit v nemocnici. Akutálně je to asi 350 lidí. "Jsme ve fázi chystání se na druhou vlnu pandemie, pokud vůbec dorazí," řekl předseda České společnosti anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý. Nemocnice podle něj zvažují plošné testování všech pacietnů, kteří jsou přijímaní na hospitalizaci. Některé už k němu přistoupily. "Chystráme koncentraci péče o pacienty s covidem-19 do menšího počtu nemocnic v daném regionu tak, abychom umožnili ostatním návrat do normální péče," řekl novinářůn.

Odborníci považují za úspěch, že v rizikové věkové skupině nad 65 let je setrvale zhruba pětina z celkového počtu nakažených, počet nemocných nad 75 let klesl na devět procent.