Dublin - Výkonný výbor Evropské fotbalové unie UEFA dnes odsouhlasil spuštění třetí pohárové soutěže vedle Ligy mistrů a Evropské ligy. Nová soutěž zatím s pracovním názvem Evropská liga 2 (UEL2) začne od sezony 2021/22.

UEFA počítá s tím, že soutěže se zúčastní 32 týmů, které budou rozděleny do osmi skupin po čtyřech. Vítězové postoupí přímo do osmifinále, celky na druhém a třetím místě sehrají předkolo play off. Vítěz finále si zajistí přímý postup do následující sezony Evropské ligy. Hracím dnem bude stejně jako u Evropské ligy čtvrtek. Celkem půjde o 141 pohárových zápasů.

Nová soutěž umožní, že jistotu účasti v pohárech budou mít kluby z 34 zemí. Dosud to bylo 26 zemí. "Nový systém soutěží bude mnohem přístupnější než dosud. Bude více zápasů pro více klubů a více členských asociací," řekl prezident UEFA Aleksander Čeferin.

Tři pohárové soutěže se v Evropě hrály naposledy v roce 1999, kdy vedle Ligy mistrů a tehdejšího předchůdce Evropské ligy Poháru UEFA existoval ještě Pohár vítězů pohárů, hraný od roku 1960. Jeho posledním šampionem se stalo Lazio Řím, kterému tehdy k výhře 2:1 nad Mallorcou jedním gólem pomohl český záložník Pavel Nedvěd.