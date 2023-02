Novoměstská galerie chystá výstavu Na stromy!, bude i s díly Otty Plachta

Nové Město na Moravě (Žďársko ) - Horácká galerie v Novém Městě na Žďársku připravuje svoji letošní první výstavu. Je nazvaná Na stromy! a nabídne i díla výtvarníka Otty Plachta, který zachycuje scény z jihoamerické džungle. Galerie zároveň dokončuje instalace nové stálé expozice sochaře Vincence Makovského. Výstavu otevře 15. února, nová expozice bude slavnostně otevřena zřejmě v květnu. ČTK to řekli kurátor výstavy Jakub Orel Tomáš a ředitelka galerie Věra Staňková.

Fotogalerie

Vedle Plachtovy tvorby budou moci lidé na výstavě Na stromy! do 9. dubna obdivovat i práci umělkyně Veroniky Bromové, která se tematicky věnuje tělu, ženství, rodu a rodině, přírodě nebo mytologii. "Veronika je multimediální tvůrce, takže využívá video, objekty, dokonce keramický objekt, nalezený objekt, který potom nějak posouvá dál. Její gros je ve fotografii a nějak manipulované fotografii," řekl Tomáš.

Otto Placht proslul velkými obrazy inspirovanými pravidelným pobytem v jihoamerické džungli u peruánských domorodých obyvatel z indiánského kmene Šipibó. Placht v Jižní Americe pobývá vždy několik měsíců v roce už od 90. let minulého století. "Já jsem tedy nevybíral typické věci od Otty, spíš je to trochu jiný pohled na jeho tvorbu, takže jsme šli i do rozdělané práce," řekl Tomáš.

Placht se podle něho oženil se ženou z kmene Šipibó, který je proslulý rituály spojenými s nápojem ayahuasca z odvaru z lián.

Součástí výstavy jsou velkoformátové obrazy, kterým dominují ornamenty uplatňované indiány. Z jejich tradiční tvorby jsou odvozené i vystavené výšivky nebo kresby, které jsou podle Tomáše zamýšlené jako podklad k dekorování či stavbě tradiční indiánské architektury. "Kmen Šipibó je známý svým uměním, dělají tradiční keramiku, zejména ženy tohoto kmeny malují nebo vyšívají. A ten ornament je pro Ottu hodně určující, vrací se k němu," řekl Tomáš. Vystavené rozměrné výšivky podle něho na základě Plachtových návrhů vyšívaly přímo ženy v Peru.

Návštěvníci si budou moci v následujících měsících výstavou projít i s komentářem autora, přesný termín ale ještě nebyl stanoven.

Novoměstského rodáka sochaře Vincence Makovského připomínala galerie dlouhá léta expozicí v přízemí zámku, kde galerie sídlí. Už rok je z místnosti obřadní síň, která slouží i pro komorní kulturní akce. Podle Staňkové byly v původní expozici jen umístěné Makovského sochy. Nová expozice v původní výstavní síni bude sdílnější, nabídne ucelený sochařův příběh a jeho uměleckou cestu. Přiblíží je díly, textem, videi i fotografiemi. V expozici se představí i Makovský v architektuře, kam lze řadit jeho monumentální díla včetně sousoší Nový věk stojícího před brněnským výstavištěm.