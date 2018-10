Nový Bor (Českolipsko) - Sklářské muzeum v Novém Boru na Českolipsku vystavuje díla vytvořená na Mezinárodním sklářském sympoziu, které se v Novém Boru a jeho okolí konalo už potřinácté. Zúčastnilo se ho pět desítek výtvarníků z celého světa a většinu jejich prací si teď mohou lidé v muzeu prohlédnout. Po celý příští týden do 15. října bude muzeum pro návštěvníky otevřené zdarma. Výstava prací v muzeu zůstane až do konce ledna, řekla při dnešní vernisáži ČTK ředitelka muzea Eliška Vavříčková.

Některá díla ze sympozia zůstanou ve sbírkách muzea, zdaleka ale ne všechna. "Město je hlavní pořadatel a je i zřizovatelem muzea, takže nějaká díla nám do sbírek přibudou, některá díla přijdou do sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a další se stávají majetkem těch skláren, kde vznikla. Doufáme, že si budeme moci vybrat," řekla Vavříčková. Z minulých ročníků už má podle ní muzeum pár desítek kusů. "Uvážlivě sbírku rozšiřujeme, abychom udrželi náš koncept," dodala ředitelka novoborského muzea.

Mezi desítkami umělců, kteří se letos sympozia zúčastnili, byl i muzikant, humorista a výtvarník Ivan Mládek. Spolupracoval se skláři společnosti Kolektiv Ateliers, která byla jedním ze spoluorganizátorů sympozia. "Půjčili si nějaký moje vobrázky a udělali z nich takový krásný tabule a vypadá to daleko líp než ty moje obrazy," řekl ČTK Mládek. Sám, jak přiznal, se na skleněné podobě svých obrazů nepodílel. "Já jsem přišel, že bych taky něco domaloval na to sklo, ale hned jsem toho nechal, to je něco úplně jinýho, to sklo klouže. Namaloval jsem dvě nohy jednoho tenisty, naštěstí to šlo smazat," dodal muzikant.

Tradici sklářských sympozií v Novém Boru založil v roce 1982 Crystalex. Tehdy poprvé pozval do svých provozů výtvarníky a designéry, aby s pomocí místních sklářů ztvárnili své návrhy a nápady. V tříletých intervalech se za 30 let vystřídalo v Novém Boru přes 500 umělců. Když Crystalex před deseti lety zkrachoval, získala unikátní soubor více než 1500 děl vytvořených na sympoziích za 8,5 milionu korun Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František pro expozici Centra sklářského umění v Sázavě na Benešovsku. Hlavním organizátorem sympozií se pak stalo město Nový Bor.