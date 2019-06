Novináři by byli voleni a přiznávali majetek, chce navrhnout Filip

Praha - Novináři by měli být podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa voleni a měli by stejně jako poslanci nebo starostové podávat majetková přiznání. Přes léto Filip hodlá připravit zákon, který by takové změny v Česku zavedl. S odvoláním na Filipa to dnes napsal server iHNED.cz. Zástupci dalších sněmovních stran podobné úvahy většinou odmítli.

"Mediokracie vítězí nad demokracií. Potom budeme muset sáhnout k tomu, že kdo bude chtít být novinář, bude muset být zvolený. Každé čtyři roky se bude muset podvolit volbě," cituje server Filipa. Funkci by podle představ šéfa komunistů měli novináři jistou na čtyři roky, pak by museli svou práci před voliči obhajovat.

Filip Hospodářským novinám (HN) opakovaně potvrdil, že návrh myslí vážně. "Nemyslím to ironicky. Myslím to úplně vážně, zejména ve veřejnoprávních médiích. Ta budou první," řekl. Jediný, kdo má v Česku ještě svobodu slova, je podle Filipa editor zpravodajství.

Majetková přiznání by měli novináři veřejnoprávních médií, tedy České televize a Českého rozhlasu, zveřejňovat už nyní, řekl šéf KSČM. Přehled o platech novinářů v těchto médiích je podle něj důležitý, když za jejich služby lidé platí koncesionářské poplatky. Považuje to za klíčovější změnu než zavedení volby novinářů. Detaily návrhu zatím sepsané nemá, uvedl.

Pirátský poslanec Tomáš Martínek si takový postup v médiích neumí představit, volbu novinářů označil za nesmysl. Připomněl ale návrh Pirátů na rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) na kompletní hospodaření veřejnoprávních médií. Poslanec Petr Dolínek (ČSSD) i expředseda STAN Petr Gazdík návrh striktně odmítli. Místopředseda poslaneckého klubu hnutí ANO Josef Hájek by nyní takovou změnu neodmítl ani neodsouhlasil, uvedl. Na to, aby se rozhodl, by potřeboval víc informací, píše server.

Česká televize (ČT) i Český rozhlas (ČRo) už jsou částečně pod veřejnou kontrolou. Poslanecká sněmovna schvaluje výroční zprávu o hospodaření ČT i zprávu o hospodaření ČRo. Generální ředitele ČT a ČRo vybírají rady ČT a ČRo, jejichž členy volí zákonodárci.