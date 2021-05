Novinář Bashir odmítl odpovědnost za dění, které vedlo k Dianině smrti

Londýn - Bývalý novinář britské televizní stanice BBC Martin Bashir, který roku 1995 podvodným jednáním získal rozhovor s princeznou Dianou, odmítl odpovědnost za řetězec událostí, které vedly k její smrti. Bashir se dnes v rozhovoru s nedělníkem The Sunday Times zároveň omluvil Dianiným synům, princi Williamovi a Harrymu.

Podle nezávislého vyšetřování, které vedl bývalý soudce John Dyson a jehož výsledky byly zveřejněny ve čtvrtek, použil novinář novinář při snaze získat rozhovor lhal a využil padělaných dokumentů. Dianin bratr Charles Spencer řekl, že ho Bashir přesvědčil, aby ho seznámil se svou sestrou, tvrzením, že Dianu odposlouchávají tajné služby. Ukázal mu také padělané bankovní výpisy, z nichž mělo vyplývat, že dva lidé z princeznina okolí dostávají zaplaceno za poskytování informací o ní.

Použití padělaných bankovních výpisů Bashir v rozhovoru přiznal. "Samozřejmě toho lituji, nebylo to správné," řekl. "Na nic to ale nemělo vliv. Nemělo to vliv na Dianu, nemělo to vliv na rozhovor," zdůraznil.

"Nikdy jsem nechtěl Dianě ublížit a jsem přesvědčen, že jsme jí neublížili," konstatoval bývalý zaměstnanec BBC. Stanice se za způsob, jakým interview získal, ve čtvrtek omluvila. Bashir nyní dodal, že se "hluboce omlouvá" Dianiným synům.

Princ William v reakci na výsledky vyšetřování řekl, že tehdejší selhání BBC výrazně přispělo ke "strachu, paranoii a izolaci" jeho matky. Jeho mladší bratr Harry a Dianin bratr Charles uvedli, že rozhovor byl částí neetického počínání, kvůli kterému Diana nakonec roku 1997 zemřela při autonehodě v Paříži.

"Nemyslím si, že nesu odpovědnost za mnoho dalších věcí, které se v jejím životě děly, a za složité problémy spojené s těmito rozhodnutími," rozvedl Bashir svou obhajobu. "Rozumím té motivaci, ale směřovat tragédii, složitý vztah mezi královskou rodinou a médii pouze na má bedra se mi zdá trochu nerozumné. Náznak, že za to nesu odpovědnost jen já, je podle mého nepřiměřený a nespravedlivý," dodal novinář.

Rozhovor s princeznou Dianou byl pro BBC velkým úlovkem. Právě v tomto rozhovoru Diana pronesla proslulou větu: "V tom manželství jsme byli tři." Bylo to poprvé, co úřadující člen královské rodiny promluvil tak otevřeně o životě v ní.

V šokujícím rozhovoru, který v Británii sledovalo více než 20 miliónů diváků, Diana vůbec poprvé promluvila o svém nešťastném manželství s Charlesem, o své nevěře, bulimii či vztahu svého manžela prince Charlese s Camillou Parkerovou-Bowlesovou.