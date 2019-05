Novela o EET se zřejmě změní podle rozpočtového výboru

Praha - Hnutí ANO chce dokončit schvalování novely zákona o elektronické evidenci tržeb (EET) ve Sněmovně do pátku. S ČSSD a komunisty se dnes na koaliční radě jeho zástupci dohodli na proceduře, která by to měla umožnit. Místopředseda Sněmovny a předseda KSČM Vojtěch Filip po jednání novinářům řekl, že se koalice "dohodla na vstřícnosti v proceduře vůči pozměňovacím návrhům, které schválil rozpočtový výbor".

Přítomnost představitelů KSČM na jednání menšinové koalice ANO a ČSSD vysvětlil tím, že ve Sněmovně nebude tento týden předseda Radek Vondráček (ANO), kterého Filip jako první místopředseda dolní komory zastupuje. Ve Strakově akademii ho doprovázeli předseda klubu KSČM Pavel Kováčik a předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá.

Předseda sněmovního klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek novinářům při příchodu do Strakovy akademie řekl, že nechce předjímat, jak se vláda postaví k vysokému počtu pozměňovacích návrhů opoziční ODS. Koalice podle něj ale chce najít cestu, jak novelu schválit ve středu, nejpozději v pátek.

Filip ve volebním štábu své strany v noci na dnešek při hodnocení výsledků voleb do Evropského parlamentu uvedl, že se chce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) setkat, aby probrali kandidaturu eurokomisařky Věry Jourové do nově skládané Evropské komise. Na dnešním jednání o tom ale podle předsedy komunistů nehovořili.

Sněmovna nedokončila schvalování vládního návrhu na rozšíření EET do dalších oborů podnikání 10. května kvůli opoziční kritice novely, poslanci ani nezačali hlasovat o podaných pozměňovacích návrzích.

Elektronická evidence tržeb už platí například pro obchody a restaurace. Nynější novelou kabinet reagoval na rozhodnutí Ústavního soudu, který další vlny zavádění evidence tržeb zrušil. Nově by se měla týkat mimo jiné řemeslníků, lékařů a advokátů. Části podnikatelů předloha umožní evidovat tržby bez připojení k internetu pomocí papírových účtenek. Norma rovněž posouvá do nejnižší desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty třeba stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, vodné a stočné nebo prodej řezaných květin.

Části opozice se zřejmě nakonec nepodaří prosadit zamítnutí předlohy ani zrušení zákona o elektronické evidenci tržeb jako celku. Rozpočtový výbor doporučil schválení jen několika z mnoha podaných pozměňovacích návrhů.