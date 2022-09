Novela emisní vyhlášky prodlužuje provoz některých zdrojů tepla a proudu

Praha - Teplo a elektřinu budou moci po Novém roce vyrábět i zdroje, které by jinak musely být na konci letošního roku odstaveny, případně by jejich provoz byl omezen. Umožňuje to novela emisní vyhlášky, která dnes nabývá účinnosti. Cílem opatření je snížit spotřebu zemního plynu a zajistit teplo na nadcházející topnou sezonu. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) již dříve odhadlo, že úprava vyhlášky by mohla ušetřit přibližně 200 milionů metrů krychlových plynu.

Změna vyhlášky se vztahuje na dvě skupiny zdrojů. První jsou teplárny spalující hnědé uhlí, jejichž provoz by nebyl od ledna 2023 možný, protože jim na konci letošního roku končí přechodný režim umožňující plnit mírnější emisní limity.

Druhou skupinou jsou některé zdroje využívané jako záložní, nebo pro pokrytí energetických špiček. Ty mohou být standardně v provozu pouze po omezený počet hodin za rok. "Novela umožní, že po dobu trvání mimořádných stavů v energetice se provozní hodiny těchto zdrojů nebudou do stanoveného limitu započítávat a budou tak moci být provozovány podle potřeby déle," uvedlo MŽP.

Možnost provozu těchto zdrojů je omezená na dobu stavu nouze či takzvaného předcházení stavu nouze podle energetického zákona. Právě předcházení stavu nouze v teplárenství platí v Česku od pondělí.

Platnost mírnější emisní vyhlášky skončí nejpozději 31. května 2024.