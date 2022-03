Nové studie podporují domněnku, že se koronavirus začal šířit z wuchanského trhu

Peking - Dvě nové vědecké studie podpořily domněnku, že se koronavirus SARS-CoV-2 začal šířit z wuchanského tržiště, kde se prodávala i živá zvířata. Další studie tvrdí, že nákaza se ze zvířete na člověka mohla na tržišti přenést v dvou různých momentech. Zmíněné studie ještě nebyly zveřejněny a zatím je připomínkují další vědci, informoval vědecký časopis Nature. Podle něj však nové výzkumy nepřinesly "definitivní důkaz" o původu koronaviru.

V jedné ze tří studií vědci popisují prostorovou analýzu prvních případů covidu-19. Výsledky podle nich ukazují, že wuchanské tržiště bylo prvním ohniskem koronavirové nákazy. Podstatná část případů nákazy se navíc prokázala u prodejců živých zvířat. Na základě fotografií s rozmístěnými klecemi a pozdějších výsledků odběrů se vědci domnívají, že k mezidruhové nákaze mohlo dojít v části trhu, kde se prodávaly psíci mývalovití. Podle genetické analýzy výzkumníci usoudili, že k mezidruhové nákaze došlo v dvou různých momentech - na přelomu listopadu a prosince 2019 a o několik týdnů později.

Podle časopisu Nature nové studie nepřináší "definitivní důkaz", že se přenos koronaviru ze zvířete na člověka odehrál ve Wu-chanu. Někteří virologové se domnívají, že tržiště se stalo prostředím, kde se nákaza začala šířit mezi větším množstvím lidí, ale nikoliv místem, kde se uskutečnil mezidruhový přenos. Podle časopisu studie také nepřináší naprosto přesvědčivé důkazy o tom, z jakého druhu zvířete se koronavirus přenesl na člověka. Dříve se vědci domnívali, že koronavirem se člověk mohl nakazit od netopýrů či luskounů, ani pro toto tvrzení ale neexistují jednoznačné důkazy.

Americká stanice NPR cituje názory vědců, kteří nebyli zapojeni do zmíněných výzkumů. Podle nich nové texty velmi oslabují domněnku, že koronavirus unikl z wuchanských státních laboratoří. "Tyto studie nevylučují zcela další hypotézy," uvedl americký virolog Jeremy Kamil. Popsané výsledky bádání ale podle něj výrazně podporují domněnku o přenosu ze zvířete na člověka.

Otázka původu koronaviru má vedle vědeckého také silný politický rozměr. Peking domněnky o úniku koronaviru z laboratoře ve Wu-chanu dlouhodobě a rázně odmítá. Otázkou se zabývaly také americké rozvědky, které však nedospěly k jednoznačnému závěru. Začátek šíření koronaviru vyšetřovala ve Wu-chanu také komise expertů pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO). Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ale uvedl, že experti měli potíže se v Číně dostat k původním datům. V polovině loňského roku pak WHO uvedla, že hypotéza o úniku koronaviru z laboratoře je stále otevřená, což rozhořčilo čínské představitele.