Nově registrovaní k očkování dostanou termín druhé dávky za 21 dní

Praha - Nově registrovaní k očkování proti covidu-19 od dnešního dne opět dostávají termín druhé dávky 21 dní po první. Dosud to u vakcíny Pfizer/BioNTech bylo 34 až 42 dní. U ostatních vakcín se rozestup nemění, ty se ale podávají méně často a očkují s nimi většinou praktičtí lékaři. K očkování se dosud v Česku registrovalo více než 5,83 milionů lidí, tedy asi 54 procent populace.

Do konce března byl interval mezi první a druhou dávkou látky Pfizer/BioNTech právě 21 dní. Poté ho ministerstvo zdravotnictví prodloužilo na 42 dní, aby alespoň první dávku dostalo co nejvíc zájemců o očkování v co nejkratší době. Na konci června ministerstvo umožnilo, aby si lidé termín zkrátili na 34 dní. Museli ale zavolat na informační linku k očkování 1221, která byla v prvních hodinách přetížená.

Registrovaní, kteří už první dávku dostali nebo už mají termín, si tak nově interval očkování zkrátit nemohou. Povolené je to jenom pro děti ve věku 12 až 15 let, které by díky tomu mohly stihnout plně očkované začátek školního roku. Pokud budou mít dokončené očkování, nemusí se testovat.