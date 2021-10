Nové postihy za používání pyrotechniky na stadionech Senát patrně schválí

Praha - Za používání pyrotechniky při sportovních utkáních zřejmě bude divákům nově hrozit až stotisícová pokuta a zákaz vstupu na stadiony. Senát by měl podle dnešního doporučení ústavně-právního výboru schválit přestupkovou novelu na schůzi příští týden beze změn. Návrh úprav vládní předlohy nikdo z členů výboru nepředložil.

Novela má také zjednodušit agendu spojenou s přestupky a zlepšit součinnost úřadů při ochraně dětí před domácím násilím. Zavádí pravidla šetrného výslechu svědka mladšího 15 let a informační povinnost správního orgánu vůči orgánu sociálně-právní ochrany dětí v případě, že byl přestupek vykazující znaky užití násilí v rodině nebo v partnerském vztahu spáchán na dítěti nebo před dítětem.

S pokutami od 10.000 korun do 50.000 korun a až 100.000 korun v případě opakovaného přestupku počítá novela za použití pyrotechniky při sportovních utkáních i v souvislosti s jejich konáním. Pachatelům bude hrozit i zákaz vstupu na stadiony. Aby měly správní úřady možnost kontroly recidivy, navrhlo ministerstvo vnitra nový typ přestupku zapisovat do rejstříku trestů. Vztahovat se to má také na drogové přestupky.

Zákaz pohybovat se na konkrétně stanovených místech by měl podle ministerstva vnitra postihnout i dealery drog, kteří svou přítomností v konkrétních lokalitách zvyšují bezpečnostní riziko. Dosud dealerům hrozí za držení malého množství drog jen pokuta 15.000 korun, kterou stejně neplatí. Nově jim za držení malého množství drogy bude možné uložit zákaz pohybovat se na konkrétních místech, přičemž opakované porušení zákazu bude možné potrestat vězením až na dva roky.

V praxi bude prokazování přestupku podle návrhu obdobné jako u trestné činnosti spjaté s projevy diváckého násilí, které se nemusí přímo vázat na místo sportovní akce, ale na souvislost s návštěvou sportovní akce. Postižitelní by měli být podle autorů předlohy i ti, kteří se cíleně vyhýbají hr

Novela navíc zmírní některé kvalifikační požadavky na úředníky projednávající přestupky. Podle náměstka ministra vnitra pro legislativu Petra Vokáče se potýkají s personálními problémy.